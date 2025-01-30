В США произошло мощное землетрясение возле Николая

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки зафиксированы в 04:40 по времени UTC (07:40 мск) в 71 километре к юго-востоку от города Николай. Очаг залегал на глубине 0,1 километра.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки. Его эпицентр находился в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского. Тем временем «голландский Нострадамус» предрёк человечеству жуткие катаклизмы и мегаземлетрясения в 8,5 балла. Учёный SSGEOS из Нидерландов Фрэнк Хубербитс, сумевший спрогнозировать масштабное землетрясение в Сирии и Турции в 2023 году, вернулся с новым прогнозом. По его словам, уже в ближайшие дни планета может содрогнуться от новых сильных поземных толчков.