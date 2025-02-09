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Регион
9 февраля, 04:46

30-метровая волна и разрушительное землетрясение могут накрыть США

Daily Mail: США может накрыть цунами и 9-балльное землетрясение

Учёные Колумбийского университета бьют тревогу: тихоокеанское побережье США может столкнуться с девятибалльным землетрясением и 30-метровым цунами. Как сообщает Daily Mail, угроза исходит от 970-километрового разлома между Канадой и Калифорнией, который разделён на четыре сегмента.

Сейсмологи отмечают, что движение тектонических плит в этом регионе может спровоцировать не только мощное землетрясение, но и гигантскую волну, которая обрушится на побережье. Под угрозой находятся территории от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии.

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Ранее в районе островов Санторини и Аморгосе в Эгейском море было зафиксировано более 7700 землетрясений. Напомним, 4 февраля жители и туристы в панике стали покидать греческий Санторини на фоне подземных толчков и потенциального извержения вулкана. В порту Афиниос на острове выстроились огромные очереди из желающих поскорее улететь.

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«Шедеврум»

Артём Гапоненко
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