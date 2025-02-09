30-метровая волна и разрушительное землетрясение могут накрыть США

Учёные Колумбийского университета бьют тревогу: тихоокеанское побережье США может столкнуться с девятибалльным землетрясением и 30-метровым цунами. Как сообщает Daily Mail, угроза исходит от 970-километрового разлома между Канадой и Калифорнией, который разделён на четыре сегмента.

Сейсмологи отмечают, что движение тектонических плит в этом регионе может спровоцировать не только мощное землетрясение, но и гигантскую волну, которая обрушится на побережье. Под угрозой находятся территории от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии.