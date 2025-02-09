30-метровая волна и разрушительное землетрясение могут накрыть США
Daily Mail: США может накрыть цунами и 9-балльное землетрясение
Учёные Колумбийского университета бьют тревогу: тихоокеанское побережье США может столкнуться с девятибалльным землетрясением и 30-метровым цунами. Как сообщает Daily Mail, угроза исходит от 970-километрового разлома между Канадой и Калифорнией, который разделён на четыре сегмента.
Сейсмологи отмечают, что движение тектонических плит в этом регионе может спровоцировать не только мощное землетрясение, но и гигантскую волну, которая обрушится на побережье. Под угрозой находятся территории от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии.
Ранее в районе островов Санторини и Аморгосе в Эгейском море было зафиксировано более 7700 землетрясений. Напомним, 4 февраля жители и туристы в панике стали покидать греческий Санторини на фоне подземных толчков и потенциального извержения вулкана. В порту Афиниос на острове выстроились огромные очереди из желающих поскорее улететь.
«Шедеврум»