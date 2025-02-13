Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Сочи

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,2. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения был на глубине 8 км. Местные жители делятся подробностями происшествия в социальных сетях.

«Бытха, ощутимо»; «Пасечную тряхнуло; «КСМ, рыбы в аквариуме с ума сошли. Думала повыпрыгивают», — делятся люди в комментариях, рассказывая о ходящей ходуном мебели и звенящей посуде.

На данный момент каких-либо данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.