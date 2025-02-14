Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски
USGS: У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,8
Недалеко от Аляски было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 5,8. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте геологической службы Соединенных Штатов (USGS).
Подземные толчки произошли за несколько минут до конца 13 февраля (в 2:59 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился в 154 км к югу-западу от города Акхиок. расположенного на о.Кадьяк.
По оценке экспертов, опасности цунами нет. Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения также отсутствует.
Ранее стало известно о землетрясении в городе Сочи. Магнитуда толчков была оценена в 4,2. Очаг находился на глубине 8 км. Местные жители ощутили подземные толчки и поделились подробностями в соцсетях.
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