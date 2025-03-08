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Регион
8 марта, 06:58

В Армении зафиксировали землетрясение силой 6-7 баллов

На севере Армении в округе города Спитак зафиксировали землетрясение мощностью в 6-7 баллов. Об этом доложила пресс-служба местного МВД.

Сообщается, что землетрясение особенно мощно ощущали жители областей Ширак и Тавуш. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.

Солнце провоцирует землетрясения: неожиданное открытие
Солнце провоцирует землетрясения: неожиданное открытие

Недавно в Кузбассе неподалёку от горнолыжного курорта «Шерегеш» было зафиксировано землетрясение. Эксперты вычислили, что эпицентр подземных толчков находился в 4,7 км юго-восточнее центра города Шерегеш.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Николай Рюмин
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