В Армении зафиксировали землетрясение силой 6-7 баллов
На севере Армении в округе города Спитак зафиксировали землетрясение мощностью в 6-7 баллов. Об этом доложила пресс-служба местного МВД.
Сообщается, что землетрясение особенно мощно ощущали жители областей Ширак и Тавуш. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.
Недавно в Кузбассе неподалёку от горнолыжного курорта «Шерегеш» было зафиксировано землетрясение. Эксперты вычислили, что эпицентр подземных толчков находился в 4,7 км юго-восточнее центра города Шерегеш.
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