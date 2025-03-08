В Армении зафиксировали землетрясение силой 6-7 баллов

На севере Армении в округе города Спитак зафиксировали землетрясение мощностью в 6-7 баллов. Об этом доложила пресс-служба местного МВД.

Сообщается, что землетрясение особенно мощно ощущали жители областей Ширак и Тавуш. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.