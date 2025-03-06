Солнце провоцирует землетрясения: неожиданное открытие В Институте космических исследований РАН рассказали о загадочной статистике: почему-то сильные землетрясения чаще случаются в определённый период солнечного цикла. 5 марта, 21:27 В Институте космических исследований рассказали, как Солнце может провоцировать землетрясения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oobqoo

Усиление солнечной активности повышает риск землетрясений, заявил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец. По его словам, на это указывают данные многолетних сейсмических наблюдений.

Сильные землетрясения, с магнитудой больше 7, чаще случаются на спадающей фазе солнечной активности, после максимума. Большинство сейсмологов в это не верят, но статистически это установлено. Сергей Пулинец Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук

Ранее японские исследователи рассказали, что количество пятен на Солнце действительно связано с количеством землетрясений. Они предполагают, что светило может влиять на сейсмическую активность с помощью тепла: оно незаметно меняет свойства горных пород и характер движения подземных вод.

По мнению учёных, при нагреве породы постепенно должны становиться более хрупкими, склонными к растрескиванию, а вкупе с изменениями в количестве осадков и циркуляции воды в недрах Земли это отражается на «поведении» целых литосферных плит.

Главный научный сотрудник ИКИ РАН сомневается в эффективности такого воздействия Солнца: он считает, что теплопроводность земной коры для этого не настолько велика. Доктор наук допускает, что такое влияние солнечной активности может быть как-то связано с таянием полярных льдов: тяжесть ледников давит на земную кору, по мере ослабления этого давления кора как бы «расправляется», и это влияет на накапливающееся в земных недрах напряжение.

Но, как объясняет Сергей Пулинец, этот эффект ощутим только в геологических временных масштабах. Он проявляется как минимум за десятки, а то и за сотни или даже тысячи лет и никак не может дать о себе знать за 11 лет солнечного цикла.

Солнце воздействует на тектонические плиты и может вызвать землетрясения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Вместо этого учёный назвал совсем другой физический механизм воздействия Солнца на тектонические плиты — электрический ток. Такой эффект Земля ощущает на себе после крупных солнечных событий — корональных выбросов массы. Это извержение огромного количества заряженной плазмы из солнечной короны, которая разлетается по межпланетному пространству.

В этом веществе содержатся протоны, электроны, гелиевые атомные ядра. Через пару дней всё это достигает нашей планеты и обрушивается на её магнитосферу и атмосферу. Большую часть этой «космической атаки» Земля успешно выдерживает, но какое-то количество заряженных частиц всё же прорывает оборону, попадает на поверхность и вызывает так называемые индуцированные токи.

На пике солнечной активности возрастает количество и интенсивность геомагнитных бурь, а они индуцируют токи в земной коре, и эти токи воздействуют на напряжение потому, что в земной коре присутствуют металлы, окислы металлов, которые под воздействием магнитного поля могут приводить уже к механическим движениям. Сергей Пулинец Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук

Он привёл в пример удивительные эксперименты, которые много раз проводили в Кыргызстане, — с помощью специальных энергетических установок, которые называются магнитогидродинамические генераторы, в земную кору несколько суток подряд подаётся сильный электрический ток. Через несколько дней в районе воздействия, как правило, происходит слабый подземный толчок. Задумка этих манипуляций в том, чтобы с помощью многочисленных искусственно вызванных землетрясений предотвратить крупное настоящее сейсмическое событие, то есть «рязрядить» накопившееся напряжение коры.

Авторы Адель Романенкова