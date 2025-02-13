Загадка мантийного плюма. Учёный оценил предсказания о страшной катастрофе в Сибири в 2036 году Профессор Гарвардского университета не так давно заявил, что из-за поднятия мантийного плюма в недрах Земли под Сибирью всю планету ожидает скорая катастрофа. Life.ru выяснял, как относятся к этому предупреждению другие учёные. 12 февраля, 21:27 Геолог оценил предсказание глобальной катастрофы в 2036 году из-за поднятия мантийного плюма в Сибири. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Недавно в СМИ вновь начали обсуждать прогноз, которым ещё в 2023 году поделился профессор Гарвардского университета Эгон Чолакян: он призвал всё мировое сообщество к немедленным действиям в связи с приближающейся, по его мнению, катастрофой планетарного масштаба. Он уверял, что в недрах Земли, под Сибирью, сейчас поднимается так называемый мантийный плюм и это грозит не только мощнейшим извержением, но и глобальной «вулканической зимой» из-за поднятия в верхние слои атмосферы огромного количества пепла, который надолго перекроет солнечный свет. Эгон Чолакян назвал и ориентировочную дату грядущей, с его слов, катастрофы — 2036 год.

В Сибири бедствие из-за такого процесса действительно случилось 252 миллиона лет назад, и об этом по сей день напоминают удивительные, похожие на ступеньки лестницы структуры под названием траппы, что в переводе со шведского и означает «лестница». Их образовала застывшая магма. По мнению геологов, именно тот разлив огромных масс расплава и стал причиной знаменитого Пермского вымирания — крупнейшего массового вымирания в истории Земли, когда погибли 70% всех наземных и более 81% морских видов животных.

Сибирские траппы. Фото © Wikipedia / Светозар1981

Высказывания по поводу якобы надвигающегося на Сибирь бедствия из-за магматических процессов выглядят странно, заявил Life.ru заместитель директора Института физики Земли РАН, профессор Роман Веселовский. Он объяснил, что движение масс вещества в земной мантии очень медлительно.

— То, что сейчас там происходит, не предвещает никакой беды. Мы наблюдаем за мантией, отслеживаем её с помощью сейсмотомографии. Под Сибирью тихо, — заверил доктор геолого-минералогических наук.

Мантийный плюм — это поднимающийся от самого земного ядра вертикальный поток расплава, гораздо более раскалённого, чем окружающее вещество мантии планеты. Геологам известны десятки мест на Земле, где наблюдаются признаки приближения таких плюмов к поверхности. Их выявляют по распространению в недрах сейсмических волн: они по-разному проходят через вещество в зависимости от его плотности, температуры и химического состава.

Мантийный плюм. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VectorMine

— Возникновение плюма — процесс, который занимает миллионы лет. Он поднимается со скоростью примерно один метр в год. И чтобы подняться, ему нужно преодолеть почти три тысячи километров. Таким образом, на это нужно как минимум три миллиона лет. Неожиданно это произойти не может, — объяснил Роман Веселовский.

Он рассказал, что среди самых активных сейчас плюмов стоит назвать африканские: они расположены как раз под знаменитой зоной разлома литосферы на востоке материка, из-за которого через миллионы лет Сомали, половина Эфиопии, Кении и Танзании отделятся от остальной части континента, сместятся в восточном направлении и в конце концов «ударятся» в Аравийский полуостров.

Восточно-Африканская рифтовая долина. Фото © Wikipedia

— Этот разлом проходит как раз над двумя мантийными плюмами, которые поднимаются наверх и становятся источниками вулканизма, землетрясений и раскола плит, — поделился профессор.

Геолог также напомнил о знаменитом Йеллоустонском супервулкане в США, который тоже представляет собой зону поднятия мантийного плюма. Отметим, что учёные составили целую карту геологических «горячих точек» планеты. Что интересно, на территории России таких точек не обозначено, и вообще, Евразия в этом смысле выглядит как самый спокойный континент.

— Евразия расположена в той части Земли, где мантийные плюмы обычно не образуются. Вообще, на Земле есть два так называемых мантийных горячих поля, одно располагается под Африкой, а другое — под Тихим океаном. У нас, под Россией ничего такого нет, так что живём спокойно, — заключил заместитель директора Института физики Земли.

Авторы Адель Романенкова