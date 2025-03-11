Оказывается, НЛО посещали Кавказ! Почему российские мегалиты — это опасные остатки каменного века
Стоунхендж существует не только в Англии. Свои мегалиты есть в нескольких регионах России. Они вызывают неподдельный интерес и навевают ужас: а вдруг это каменные антенны инопланетян? Life.ru рассказывает всю правду об этих постройках.
Мегалиты — это памятники каменного века, и нам пока что совершенно неизвестно, кто их оставил. Да, это действительно могли сделать люди: даже в каменном веке наша инженерная мысль достигала своих высот. Например, в неолите каменными свёрлами проводились операции на черепе, после которых человек выживал и жил ещё довольно долго, по меркам эпохи. Но одно дело — сделать дырку в черепе, совсем другое — поднять камень размером в тонну, имея в распоряжении от 30 до 100 человек. Выглядит невозможным, поэтому и развиваются альтернативные теории о том, что на самом деле Стоунхендж и прочие мегалиты построили инопланетяне. А что, если это действительно так? Зачем им большие каменные постройки? Может, это что-то вроде разметки вертолётной площадки, чтобы НЛО точно знали, где приземлиться? Точно сказать не сможет никто, но в материале мы покажем самые известные российские мегалиты.
Мегалиты с острова Веры
Мегалиты с острова Веры — культовые строения древних, освящённые старообрядцами. Фото © Wikipedia / S.Grigoriev
В Челябинской области есть такое озеро — Тургояк. Оно расположено совсем у границы, недалеко от Двуглавой сопки. На озере Тургояк есть остров Веры. Он был назван так, потому что именно сюда от никоновских преследований бежали в XVII веке старообрядцы, где их наконец оставили в покое. Старообрядцы оставили нам на острове храмовый комплекс, а от древних людей, живших тут 6000 лет назад, сохранились до нас мегалиты.
Самый примечательный — мегалит № 1 размером 19 на 6 метров. Это комната, врезанная в скалу и прикрытая массивными каменными плитами. Любите «Подземелья и драконов»? Тогда вам там понравится. А мегалит № 2 — это хитроумная конструкция из двух комнат и коридора, и вся она сложена из больших каменных валунов. А ещё на острове есть деревянная каменоломня и прямоугольная площадка «Остров Веры 4», вымощенная массивными плитами. Она служила алтарём для древнего шеститысячелетнего культа.
Мегалиты из Горной Шории
Мегалиты Горной Шории — невероятное произведение природы... Фото © Rutube / МБУ «АРТИП»
На юге Кемеровской области расположен район, где стыкуются пики трёх горных систем: Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау. Лес там в основном таёжный, а называется это место Горная Шория. Именно там древние и оставили свои внушительные и безупречно обработанные мегалиты. Этот комплекс называется Сурак-Куйлум, и на данный момент учёные уверены: мегалиты тут поставила сама природа. В Горной Шории не было инопланетян, вряд ли такое возвели люди: просто в данной местности ветер и вода сработали вместе так, что получились идеальные скальные блоки, которые выглядят, будто к ним прикасалась рука зодчего. Эти скальные породы называются коппи, или торами.
Мегалиты Западного Кавказа
Дольмены Западного Кавказа — удивительные каменные «домики гномиков» в Адыгее. Фото © Wikipedia
На Западном Кавказе, а именно в той его части, где располагаются Краснодарский край и соседняя Республика Адыгея, расположены невероятные по принципам своей постройки здания. Им около двух или трёх тысяч лет, они выглядят как домики гномиков, сделаны из огромных и тяжеленных каменных блоков. Такие штуки в науке называют дольменами.
Дольмены Западного Кавказа поражают своей архитектурой, а ещё формой, которая действительно характерна только для этого региона, нигде в мире таких дольменов просто больше нет. Это плиточные домики, которые состоят из четырёх стен, крыши и пола, а в одной из стен выдолблен идеально ровный круг — это вход. Сейчас мы описали плиточные кавказские дольмены. Ещё они бывают составными, из отдельных блоков, корытообразными, то есть высеченными прямо в скале и накрытыми плитой, а также монолитными: полностью выдолбленными в скале. Плиты идеально подогнаны друг к другу, они создают герметичную (!) конструкцию. Чтобы увидеть их воочию, нужно добраться до следующих мест: горы Нексис в пригороде Геленджика, города Новороссийска и окрестностей, станицы Новосвободной в Республике Адыгея.
Мегалиты на горе Воттоваара
Мегалиты Карелии — гора Воттоваара умеет удивлять! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Omelia Airi
Не только Сибирь и Кавказ! Карелия тоже славится своими мегалитами! Гора Воттоваара — самая высокая точка Западно-Карельской возвышенности. И на ней очень много мегалитов. Во-первых, кто-то сложил в ряд много обработанных камней, около 1600. Потом, около 430 загадочных комплексов искусственно сложенных камней — тоже на горе Воттовааре. А ещё лестница из 13 ступеней, тоже, скорее всего, кем-то построенная. Каменный бассейн правильной геометрической формы и огромные валуны с разрезами непонятного назначения — тоже мегалиты Карелии. А ещё здесь наблюдаются странности уровня УФО: по-другому течёт время, диковинно ведут себя электроприборы, над горой — аномальные световые явления. Интересно, что, по словам местных, до Второй мировой на горе находился каменный трон, который немцы вывезли, а в центре комплекса находятся богатые залежи фосфора. И ещё 9000 лет назад здесь было землетрясение. Что же произошло в Карелии?! Пока непонятно, но это очень известное в узких кругах место силы.
Мегалиты Кольского полуострова
Лестница северных богов с бассейном и троном — Кольский полуостров надо посетить обязательно! Фото © slavmir
Если вас не удивили все перечисленные мегалиты, то от Кольского полуострова вы впечатлитесь точно. Девять тысяч лет назад здесь была стоянка древнего человека, и необязательно только человека. Крайний Север, полгода тут всё в снегу и во льдах, но, когда комплекс наконец-то оттаивает, нашему взору открывается нечто совершенно невероятное. Пирамиды. Каждая основана на четырёх огромных каменных плитах, идеально подогнанных друг к другу. И каждая плита весит 10 000 тонн. Сверху расположены блоки меньшего размера. Это не пирамида Хеопса, и мы не лукавим: архитектурная конструкция мегалита сильно отличается от строений, в которых лежали фараоны. Кроме того, именно здесь расположена «лестница северных богов». Она ведёт к каменному блоку, который похож на трон, а каждая ступень по высоте где-то полтора метра. Гранитные бассейны — с идеальными углами в 90 градусов, которые долго хранят воду и состоят из гранита. И это далеко не всё, что встречается на Кольском полуострове!
Никто не знает, кто построил мегалиты. Это могли быть люди или другие существа. Например, судя по ступенькам на Кольском полуострове, создания, которые пользовались бы этой лестницей, должны были достигать четырёх метров в высоту. Может, наши предки были рабами у этих существ и строили для них эти мегалиты? А может, они просто устроили стоянку на обломках древней цивилизации эпохи Лемурии? Кто знает? А кто должен? Life.ru может ещё рассказать о шифре золотой лунулы.
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