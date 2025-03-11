Оказывается, НЛО посещали Кавказ! Почему российские мегалиты — это опасные остатки каменного века

Мегалиты — это памятники каменного века, и нам пока что совершенно неизвестно, кто их оставил. Да, это действительно могли сделать люди: даже в каменном веке наша инженерная мысль достигала своих высот. Например, в неолите каменными свёрлами проводились операции на черепе, после которых человек выживал и жил ещё довольно долго, по меркам эпохи. Но одно дело — сделать дырку в черепе, совсем другое — поднять камень размером в тонну, имея в распоряжении от 30 до 100 человек. Выглядит невозможным, поэтому и развиваются альтернативные теории о том, что на самом деле Стоунхендж и прочие мегалиты построили инопланетяне. А что, если это действительно так? Зачем им большие каменные постройки? Может, это что-то вроде разметки вертолётной площадки, чтобы НЛО точно знали, где приземлиться? Точно сказать не сможет никто, но в материале мы покажем самые известные российские мегалиты.

Мегалиты с острова Веры

Мегалиты с острова Веры — культовые строения древних, освящённые старообрядцами. Фото © Wikipedia / S.Grigoriev

В Челябинской области есть такое озеро — Тургояк. Оно расположено совсем у границы, недалеко от Двуглавой сопки. На озере Тургояк есть остров Веры. Он был назван так, потому что именно сюда от никоновских преследований бежали в XVII веке старообрядцы, где их наконец оставили в покое. Старообрядцы оставили нам на острове храмовый комплекс, а от древних людей, живших тут 6000 лет назад, сохранились до нас мегалиты.

Самый примечательный — мегалит № 1 размером 19 на 6 метров. Это комната, врезанная в скалу и прикрытая массивными каменными плитами. Любите «Подземелья и драконов»? Тогда вам там понравится. А мегалит № 2 — это хитроумная конструкция из двух комнат и коридора, и вся она сложена из больших каменных валунов. А ещё на острове есть деревянная каменоломня и прямоугольная площадка «Остров Веры 4», вымощенная массивными плитами. Она служила алтарём для древнего шеститысячелетнего культа.

Мегалиты из Горной Шории

Мегалиты Горной Шории — невероятное произведение природы... Фото © Rutube / МБУ «АРТИП»

На юге Кемеровской области расположен район, где стыкуются пики трёх горных систем: Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау. Лес там в основном таёжный, а называется это место Горная Шория. Именно там древние и оставили свои внушительные и безупречно обработанные мегалиты. Этот комплекс называется Сурак-Куйлум, и на данный момент учёные уверены: мегалиты тут поставила сама природа. В Горной Шории не было инопланетян, вряд ли такое возвели люди: просто в данной местности ветер и вода сработали вместе так, что получились идеальные скальные блоки, которые выглядят, будто к ним прикасалась рука зодчего. Эти скальные породы называются коппи, или торами.

Мегалиты Западного Кавказа

Дольмены Западного Кавказа — удивительные каменные «домики гномиков» в Адыгее. Фото © Wikipedia

На Западном Кавказе, а именно в той его части, где располагаются Краснодарский край и соседняя Республика Адыгея, расположены невероятные по принципам своей постройки здания. Им около двух или трёх тысяч лет, они выглядят как домики гномиков, сделаны из огромных и тяжеленных каменных блоков. Такие штуки в науке называют дольменами.

Дольмены Западного Кавказа поражают своей архитектурой, а ещё формой, которая действительно характерна только для этого региона, нигде в мире таких дольменов просто больше нет. Это плиточные домики, которые состоят из четырёх стен, крыши и пола, а в одной из стен выдолблен идеально ровный круг — это вход. Сейчас мы описали плиточные кавказские дольмены. Ещё они бывают составными, из отдельных блоков, корытообразными, то есть высеченными прямо в скале и накрытыми плитой, а также монолитными: полностью выдолбленными в скале. Плиты идеально подогнаны друг к другу, они создают герметичную (!) конструкцию. Чтобы увидеть их воочию, нужно добраться до следующих мест: горы Нексис в пригороде Геленджика, города Новороссийска и окрестностей, станицы Новосвободной в Республике Адыгея.

Мегалиты на горе Воттоваара

Мегалиты Карелии — гора Воттоваара умеет удивлять! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Omelia Airi

Не только Сибирь и Кавказ! Карелия тоже славится своими мегалитами! Гора Воттоваара — самая высокая точка Западно-Карельской возвышенности. И на ней очень много мегалитов. Во-первых, кто-то сложил в ряд много обработанных камней, около 1600. Потом, около 430 загадочных комплексов искусственно сложенных камней — тоже на горе Воттовааре. А ещё лестница из 13 ступеней, тоже, скорее всего, кем-то построенная. Каменный бассейн правильной геометрической формы и огромные валуны с разрезами непонятного назначения — тоже мегалиты Карелии. А ещё здесь наблюдаются странности уровня УФО: по-другому течёт время, диковинно ведут себя электроприборы, над горой — аномальные световые явления. Интересно, что, по словам местных, до Второй мировой на горе находился каменный трон, который немцы вывезли, а в центре комплекса находятся богатые залежи фосфора. И ещё 9000 лет назад здесь было землетрясение. Что же произошло в Карелии?! Пока непонятно, но это очень известное в узких кругах место силы.

Мегалиты Кольского полуострова

Лестница северных богов с бассейном и троном — Кольский полуостров надо посетить обязательно! Фото © slavmir

Если вас не удивили все перечисленные мегалиты, то от Кольского полуострова вы впечатлитесь точно. Девять тысяч лет назад здесь была стоянка древнего человека, и необязательно только человека. Крайний Север, полгода тут всё в снегу и во льдах, но, когда комплекс наконец-то оттаивает, нашему взору открывается нечто совершенно невероятное. Пирамиды. Каждая основана на четырёх огромных каменных плитах, идеально подогнанных друг к другу. И каждая плита весит 10 000 тонн. Сверху расположены блоки меньшего размера. Это не пирамида Хеопса, и мы не лукавим: архитектурная конструкция мегалита сильно отличается от строений, в которых лежали фараоны. Кроме того, именно здесь расположена «лестница северных богов». Она ведёт к каменному блоку, который похож на трон, а каждая ступень по высоте где-то полтора метра. Гранитные бассейны — с идеальными углами в 90 градусов, которые долго хранят воду и состоят из гранита. И это далеко не всё, что встречается на Кольском полуострове!