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11 марта, 10:24

Как выбрать идеальную жену по чертам лица: Лайфхаки от физиогномиста

Физиогномист Мифф: Идеальную жену в первую очередь выдаёт тип лица

Идеальную спутницу жизни в первую очередь выдаёт тип лица, поэтому с учётом этого параметра можно выбрать себе жену, уверена физиогномист Елена Мифф. К примеру, хранительницами домашнего очага считаются обладательницы аккуратного овала и миловидных черт.

А вот если мужчина ищет настоящего друга, с которым можно заниматься активным отдыхом, то стоит обратить внимание на квадратные формы лица. Если же у женщины не сильно ярко выражены скулы, то с ней можно хоть в разведку ходить, сыронизировала собеседница Пятого канала.

Физиогномист объяснила, как выбрать жену по чертам лица. Видео © Пятый канал

Гармоничное лицо, по её словам, указывает на спокойный характер потенциальной жены. А обладательницы уравновешенных черт лица не склонны проявлять жестокость к супругам. Также стоит обратить внимание на нос и брови женщины.

«Аккуратный носик означает, что девушка его будет любить. Аккуратные бровки — она не станет его обижать», — заключила эксперт.

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Ранее врач рассказала о пяти процедурах для весеннего обновления кожи. Она подчеркнула, что процедура пилинга обновит и увлажнит кожу к весне. Кроме того, косметолог назвала главные ошибки в уходе за лицом и декольте.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
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