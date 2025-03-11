Как выбрать идеальную жену по чертам лица: Лайфхаки от физиогномиста

Идеальную спутницу жизни в первую очередь выдаёт тип лица, поэтому с учётом этого параметра можно выбрать себе жену, уверена физиогномист Елена Мифф. К примеру, хранительницами домашнего очага считаются обладательницы аккуратного овала и миловидных черт.

А вот если мужчина ищет настоящего друга, с которым можно заниматься активным отдыхом, то стоит обратить внимание на квадратные формы лица. Если же у женщины не сильно ярко выражены скулы, то с ней можно хоть в разведку ходить, сыронизировала собеседница Пятого канала.

Физиогномист объяснила, как выбрать жену по чертам лица. Видео © Пятый канал

Гармоничное лицо, по её словам, указывает на спокойный характер потенциальной жены. А обладательницы уравновешенных черт лица не склонны проявлять жестокость к супругам. Также стоит обратить внимание на нос и брови женщины.