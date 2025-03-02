Рушат барьер кожи: Косметолог назвала главные ошибки в уходе за лицом и декольте

Уход за кожей лица и декольте важен для здоровья кожи, отметила врач-дерматовенеролог, косметолог Марина Карташева. По её словам, многие попросту не знают, как правильно очищать кожу, поэтому сталкиваются с проблемами.

«Часто люди используют агрессивные очищающие средства, которые могут испортить защитный барьер кожи, вызывая сухость и раздражение. Идеально подходит мягкое пенящееся средство или молочко, которое не нарушает pH-баланс», — рассказала врач в беседе с газетой «Известия».

По словам эксперта, игнорирование сывороток является распространённой ошибкой. Она подчеркнула, что такие продукты играют ключевую роль в решении различных кожных проблем, включая контроль пигментации и восполнение дефицита витаминов и микроэлементов. Кроме того, неправильная последовательность ухода может снизить эффективность косметических средств. Врач отметила, что сначала необходимо провести очищение, затем нанести сыворотку, а после — крем. Она также добавила, что пренебрежение солнцезащитными средствами — это серьёзная ошибка, так как ультрафиолетовые лучи могут привести к преждевременному старению кожи и различным заболеваниям.

Карташева также акцентировала внимание на важности правильного подбора косметики и внимательного наблюдения за реакцией кожи на используемые средства. Она рекомендовала не забывать о пилинге, так как отмершие клетки могут забивать поры и придавать коже тусклый вид. Кроме того, косметолог подчеркнула, что не стоит ожидать мгновенного эффекта от домашних процедур — только регулярное применение приведёт к заметным результатам.