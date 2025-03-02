Рушат барьер кожи: Косметолог назвала главные ошибки в уходе за лицом и декольте
Косметолог Карташева: Для умывания лица лучше использовать молочко с низким pH
Уход за кожей лица и декольте важен для здоровья кожи, отметила врач-дерматовенеролог, косметолог Марина Карташева. По её словам, многие попросту не знают, как правильно очищать кожу, поэтому сталкиваются с проблемами.
«Часто люди используют агрессивные очищающие средства, которые могут испортить защитный барьер кожи, вызывая сухость и раздражение. Идеально подходит мягкое пенящееся средство или молочко, которое не нарушает pH-баланс», — рассказала врач в беседе с газетой «Известия».
По словам эксперта, игнорирование сывороток является распространённой ошибкой. Она подчеркнула, что такие продукты играют ключевую роль в решении различных кожных проблем, включая контроль пигментации и восполнение дефицита витаминов и микроэлементов. Кроме того, неправильная последовательность ухода может снизить эффективность косметических средств. Врач отметила, что сначала необходимо провести очищение, затем нанести сыворотку, а после — крем. Она также добавила, что пренебрежение солнцезащитными средствами — это серьёзная ошибка, так как ультрафиолетовые лучи могут привести к преждевременному старению кожи и различным заболеваниям.
Карташева также акцентировала внимание на важности правильного подбора косметики и внимательного наблюдения за реакцией кожи на используемые средства. Она рекомендовала не забывать о пилинге, так как отмершие клетки могут забивать поры и придавать коже тусклый вид. Кроме того, косметолог подчеркнула, что не стоит ожидать мгновенного эффекта от домашних процедур — только регулярное применение приведёт к заметным результатам.
Ранее Life.ru рассказывал, что неправильное очищение кожи может способствовать её преждевременному старению, поэтому важно придерживаться правильных методов ухода. Эксперты советуют умываться тёплой водой (примерно 30 градусов) или слегка прохладной. Также распространённой ошибкой является применение агрессивных ПАВ. Они могут пересушить кожу, что приведёт к увеличению выработки себума и сделает лицо более жирным к концу дня.
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