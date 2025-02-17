«Горячая вода и пена»: Косметолог раскрыла топ-5 ошибок при умывании

Неправильное очищение кожи может ускорить её состояние, поэтому важно следовать правильной методике ухода. Врач-косметолог Елена Анойко рассказала о распространённых ошибках при умывании.

«Одной из них является использование горячей воды. Многие люди считают, что это лучше очищает, но на самом деле горячая вода может пересушивать кожу и разрушать её защитный барьер, удаляя натуральные масла. Это приводит к повышенной чувствительности и раздражению», — цитирует косметолога «Газета.ru».

Специалист рекомендует умываться тёплой водой (около 30 градусов) или слегка прохладной.

Второй ошибкой является применение агрессивных очищающих средств с катионными и жёсткими анионными ПАВ. Хотя такие продукты создают хорошую пену и чистят «до скрипа», это не является правильным чувством. Их использование может пересушить кожу, что, в свою очередь, вызовет избыточное производство кожного сала и сделает лицо более жирным к концу дня.

Третья ошибка связана с неправильным применением мицеллярной воды. Это средство нужно обязательно смывать, так как оставшиеся на коже мицеллы могут вызывать раздражение. Поэтому после её использования следует умываться основным очищающим средством.

Четвёртая ошибка — использование щёток и скрабов. Они могут механически повредить защитный слой кожи, что приведёт к её сухости и повышенной проницаемости, вызывая воспаления и аллергию.

Пятая ошибка заключается в частом использовании гидрофильного масла. Оно подходит для удаления плотных косметических средств, но его частое применение может разрушать липиды кожи, что приводит к пересушиванию. Также следует помнить, что ГМ необходимо смывать основным очищающим средством.

В завершение Анойко отметила, что предпочтение стоит отдавать мягким гелям и пенкам с нейтральным pH, мицеллярной воде без спирта и кремам для умывания, которые питют и увлажняют кожу.