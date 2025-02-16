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16 февраля, 14:56

Косметолог раскрыла, как убрать второй подбородок без хирургического вмешательства

Косметолог Балакеримова: Инъекции липолитиков помогут убрать второй подбородок

Второй подбородок многие считают серьёзным дефектом. Благо, избавиться от него сегодня можно без хирургического вмешательства, лишь с помощью косметологических процедур. К примеру, одной из распространённых практик являются инъекции липолитиков, которые способствуют разрушению жировых тканей. Данная процедура отличается быстротой и результативностью, однако требует регулярного массажа.

Об этом рассказала врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова. Она также отметила в интервью «Вечерней Москве», что убрать второй подбородок можно с помощью поддерживающих манипуляций, среди которых ультразвуковая кавитация и радиочастотный лифтинг. А для улучшения эффекта следует комбинировать разные практики.

«Более эффективной, но столь же безболезненной является лазерная липосакция, которая позволяет избавиться от лишнего жира в области подбородка всего за пять–десять минут. Суть её в том, что лазер разрушает жировые клетки, позволяя организму естественным образом вывести их», — отметила эксперт.

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Ранее врач рассказала о новшествах в косметологии. Кроме того, россиян предупредили о популярных привычках, ускоряющих старение. А ещё эксперты предложили 6 простых процедур, избавляющих от отёков.

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Борис Эльфанд
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