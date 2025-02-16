Косметолог раскрыла, как убрать второй подбородок без хирургического вмешательства

Второй подбородок многие считают серьёзным дефектом. Благо, избавиться от него сегодня можно без хирургического вмешательства, лишь с помощью косметологических процедур. К примеру, одной из распространённых практик являются инъекции липолитиков, которые способствуют разрушению жировых тканей. Данная процедура отличается быстротой и результативностью, однако требует регулярного массажа.

Об этом рассказала врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова. Она также отметила в интервью «Вечерней Москве», что убрать второй подбородок можно с помощью поддерживающих манипуляций, среди которых ультразвуковая кавитация и радиочастотный лифтинг. А для улучшения эффекта следует комбинировать разные практики.