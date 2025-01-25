Россиянам предложили 6 простых процедур, избавляющих от отёков

Лимфодренажный массаж поможет избавиться от отёков, уверена пластический хирург Оксана Решетняк. По её словам, данная процедура отличается деликатностью и эффективностью, результат будет заметен уже после первого сеанса. Также эксперт рекомендовала попробовать тёплые обёртывания.

«Один из самых уютных способов «сдуваться» — это обёртывания. Но забудьте о тяжёлых и агрессивных процедурах — подойдут натуральные обёртывания с тёплыми маслами, шоколадом или водорослями», — цитирует специалиста «Вечерняя Москва».

Не менее эффективна и криотерапия, то есть кратковременное воздействие на тело очень низких температур. Данная процедура способна улучшить состояние кожи, активировать обмен веществ и восстановить нормальный кровоток. А согреться можно с помощью травяного чая, который поможет вывести токсины и успокоить нервы.