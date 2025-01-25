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25 января, 07:53

Россиянам предложили 6 простых процедур, избавляющих от отёков

Пластический хирург Решетняк: Лимфодренажный массаж поможет избавиться от отёков

Лимфодренажный массаж поможет избавиться от отёков, уверена пластический хирург Оксана Решетняк. По её словам, данная процедура отличается деликатностью и эффективностью, результат будет заметен уже после первого сеанса. Также эксперт рекомендовала попробовать тёплые обёртывания.

«Один из самых уютных способов «сдуваться» — это обёртывания. Но забудьте о тяжёлых и агрессивных процедурах — подойдут натуральные обёртывания с тёплыми маслами, шоколадом или водорослями», — цитирует специалиста «Вечерняя Москва».

Не менее эффективна и криотерапия, то есть кратковременное воздействие на тело очень низких температур. Данная процедура способна улучшить состояние кожи, активировать обмен веществ и восстановить нормальный кровоток. А согреться можно с помощью травяного чая, который поможет вывести токсины и успокоить нервы.

Детокс-ванны с солью расслабят мышцы и ускорят восстановление организма. Конечно, важно не забывать и о диете, включающей в себя питьевой режим. Для избавления от отёков необходимо пить много жидкости, а рацион должен быть богат овощами, фруктами и клетчаткой. От жирной пищи лучше временно отказаться, полагает эксперт.

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Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
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