Россиянок предупредили об опасности «сывороток молодости» с маркетплейсов

Так называемые «сыворотки молодости», которые россиянки принялись скупать с маркетплейсов в среднем за 500-2000 рублей, представляют серьёзную опасность для здоровья, предупредила врач-косметолог, дерматовенеролог Оксана Баланова. Она обратила внимание, что после дешёвых уколов волдыри на теле не проходят больше недели, из-за чего требуется медицинская помощь.

«На маркетплейсах мы видим дешёвые биоревитализанты, которые, вероятно, имеют низкую степень очистки, а значит, там могут присутствовать чужеродные белки. Именно на них организм может давать реакцию в виде появления воспалительных процессов, например волдырей или кожного зуда», — отметила эксперт.

По её словам, пациент должен иметь возможность запросить у врача-косметолога всю необходимую информацию об используемых препаратах, либо проверить их в реестре медицинских изделий, чтобы убедиться в безопасности. Собеседница «Вечерней Москвы» подчеркнула, что подобные процедуры опасно проводить в домашних условиях.