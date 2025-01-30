Питание, сон и умывание: Россиян предупредили о популярных привычках, ускоряющих старение
Врач Краснова: Употребление большого количества сахара ускоряет старение
Употребление большого количества сахара приводят к преждевременному старению организма, предупредила врач-косметолог, врач-дерматолог Светлана Краснова. Она перечислила и другие привычки, от которых стоит отказаться, чтобы замедлить возрастные изменения.
Так, рацион, богатый углеводами, способствует снижению тонуса кожи и делает её дряблой, поэтому предпочтение стоит отдавать овощам, белкам и насыщенным жирам. Негативно на организм влияют также курение и злоупотребление алкоголем. А недостаток воды замедляет обмен веществ, поэтому эксперт рекомендовала пить не менее полутора литров жидкости в день.
«Стоит упомянуть и о недостатке сна. Плохое качество сна ускоряет старение кожи, не давая ей восстанавливаться после влияния стрессовых факторов окружающей среды. Засыпание до 22:00 является одним из важнейших факторов, улучшающих общее состояние организма», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
По её словам, женщинам следует обязательно снимать макияж перед сном. Кроме того, для умывания необходимо подобрать мыло, соответствующее потребностям именно вашей кожи, чтобы избежать сухости. Отказ от средств защиты от солнечных лучшей тоже провоцирует раннее старение, заключила эксперт.
Ранее нутрициолог рассказала о полезных и вредных свойствах граната, который замедляет старение. Кроме того, названы две позы для сна, провоцирующих раннее старение. А ещё перечислены продукты, ускоряющие старение.