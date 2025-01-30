Питание, сон и умывание: Россиян предупредили о популярных привычках, ускоряющих старение

Употребление большого количества сахара приводят к преждевременному старению организма, предупредила врач-косметолог, врач-дерматолог Светлана Краснова. Она перечислила и другие привычки, от которых стоит отказаться, чтобы замедлить возрастные изменения.

Так, рацион, богатый углеводами, способствует снижению тонуса кожи и делает её дряблой, поэтому предпочтение стоит отдавать овощам, белкам и насыщенным жирам. Негативно на организм влияют также курение и злоупотребление алкоголем. А недостаток воды замедляет обмен веществ, поэтому эксперт рекомендовала пить не менее полутора литров жидкости в день.

«Стоит упомянуть и о недостатке сна. Плохое качество сна ускоряет старение кожи, не давая ей восстанавливаться после влияния стрессовых факторов окружающей среды. Засыпание до 22:00 является одним из важнейших факторов, улучшающих общее состояние организма», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».