«Можно замедлить»: Россиянам рассказали, как еда влияет на старение организма
Первые возрастные изменения в костях появляются в 30 лет, в сердце — в 40. Обложка © freepik.com / senivpetro
Старение организма — неизбежный процесс, но его можно замедлить. Айгуль Арсланова, заведующая ОМП поликлиники №50 Уфы, рассказала в интервью UfaTime.ru, какие десять продуктов способствуют преждевременному старению. Среди них:
- Сахар — вызывает гликирование коллагена, что приводит к морщинам.
- Переработанные продукты консерванты и добавки — вредят здоровью и внешности.
- Трансжиры — провоцируют воспаления и ухудшают состояние кожи.
- Соль — приводит к задержке жидкости и отёкам при избыточном потреблении.
- Алкоголь — обезвоживает кожу, снижает её эластичность.
- Кофеин — в больших дозах сушит кожу и нарушает её тонус.
- Красное мясо и насыщенные жиры способствуют воспалительным реакциям.
- Сладкие газированные напитки — разрушают зубы и кожу.
- Молочные продукты — могут вызывать воспаления и акне.
- Фастфуд — повышает уровень холестерина и способствует набору веса.
Исследования Стэнфордского университета показали, что уровни белков в крови меняются скачкообразно в три этапа жизни, что связано с перестройкой организма. Эти изменения можно отсрочить, если скорректировать образ жизни и питание. Для этого нужно:
- Сбалансировать питание. Включение белка в каждый приём пищи помогает снизить уровень инсулина и контролировать вес. Диета с низким содержанием углеводов, как кетодиета, может укрепить мозговые связи и замедлить возрастные изменения.
- Научиться управлять стрессом. Стресс — один из главных факторов старения. Методы релаксации, такие как йога и ароматерапия, помогают снизить уровень кортизола.
- Поддерживать физическую активность. Регулярные тренировки укрепляют сердце и сосуды, борются с воспалениями и поддерживают здоровье мозга.
- Качественно спать. Полноценный отдых в 8 часов способствует восстановлению организма и снижает уровень стресса.
- Принимать витамины и добавки. Приём витаминов группы B и антиоксидантов помогает укрепить нервную систему и бороться с окислительными процессами.
- Следить за психологическим здоровьем. Люди, чувствующие себя моложе своего возраста, реже страдают депрессиями и имеют более «молодой» мозг. Самоконтроль и позитивное мышление также играют важную роль.
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