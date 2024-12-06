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6 декабря, 14:34

«Можно замедлить»: Россиянам рассказали, как еда влияет на старение организма

Первые возрастные изменения в костях появляются в 30 лет, в сердце — в 40. Обложка © freepik.com / senivpetro

Первые возрастные изменения в костях появляются в 30 лет, в сердце — в 40. Обложка © freepik.com / senivpetro

Старение организма — неизбежный процесс, но его можно замедлить. Айгуль Арсланова, заведующая ОМП поликлиники №50 Уфы, рассказала в интервью UfaTime.ru, какие десять продуктов способствуют преждевременному старению. Среди них:

  • Сахар — вызывает гликирование коллагена, что приводит к морщинам.
  • Переработанные продукты консерванты и добавки — вредят здоровью и внешности.
  • Трансжиры — провоцируют воспаления и ухудшают состояние кожи.
  • Соль — приводит к задержке жидкости и отёкам при избыточном потреблении.
  • Алкоголь — обезвоживает кожу, снижает её эластичность.
  • Кофеин — в больших дозах сушит кожу и нарушает её тонус.
  • Красное мясо и насыщенные жиры способствуют воспалительным реакциям.
  • Сладкие газированные напитки — разрушают зубы и кожу.
  • Молочные продукты — могут вызывать воспаления и акне.
  • Фастфуд — повышает уровень холестерина и способствует набору веса.

Исследования Стэнфордского университета показали, что уровни белков в крови меняются скачкообразно в три этапа жизни, что связано с перестройкой организма. Эти изменения можно отсрочить, если скорректировать образ жизни и питание. Для этого нужно:

  • Сбалансировать питание. Включение белка в каждый приём пищи помогает снизить уровень инсулина и контролировать вес. Диета с низким содержанием углеводов, как кетодиета, может укрепить мозговые связи и замедлить возрастные изменения.
  • Научиться управлять стрессом. Стресс — один из главных факторов старения. Методы релаксации, такие как йога и ароматерапия, помогают снизить уровень кортизола.
  • Поддерживать физическую активность. Регулярные тренировки укрепляют сердце и сосуды, борются с воспалениями и поддерживают здоровье мозга.
  • Качественно спать. Полноценный отдых в 8 часов способствует восстановлению организма и снижает уровень стресса.
  • Принимать витамины и добавки. Приём витаминов группы B и антиоксидантов помогает укрепить нервную систему и бороться с окислительными процессами.
  • Следить за психологическим здоровьем. Люди, чувствующие себя моложе своего возраста, реже страдают депрессиями и имеют более «молодой» мозг. Самоконтроль и позитивное мышление также играют важную роль.
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Юрий Бузина
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