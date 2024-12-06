«Можно замедлить»: Россиянам рассказали, как еда влияет на старение организма

Старение организма — неизбежный процесс, но его можно замедлить. Айгуль Арсланова, заведующая ОМП поликлиники №50 Уфы, рассказала в интервью UfaTime.ru, какие десять продуктов способствуют преждевременному старению. Среди них:

Сахар — вызывает гликирование коллагена, что приводит к морщинам.

Переработанные продукты консерванты и добавки — вредят здоровью и внешности.

Трансжиры — провоцируют воспаления и ухудшают состояние кожи.

Соль — приводит к задержке жидкости и отёкам при избыточном потреблении.

Алкоголь — обезвоживает кожу, снижает её эластичность.

Кофеин — в больших дозах сушит кожу и нарушает её тонус.

Красное мясо и насыщенные жиры способствуют воспалительным реакциям.

Сладкие газированные напитки — разрушают зубы и кожу.

Молочные продукты — могут вызывать воспаления и акне.

Фастфуд — повышает уровень холестерина и способствует набору веса.

Исследования Стэнфордского университета показали, что уровни белков в крови меняются скачкообразно в три этапа жизни, что связано с перестройкой организма. Эти изменения можно отсрочить, если скорректировать образ жизни и питание. Для этого нужно:

Сбалансировать питание. Включение белка в каждый приём пищи помогает снизить уровень инсулина и контролировать вес. Диета с низким содержанием углеводов, как кетодиета, может укрепить мозговые связи и замедлить возрастные изменения.

Научиться управлять стрессом. Стресс — один из главных факторов старения. Методы релаксации, такие как йога и ароматерапия, помогают снизить уровень кортизола.

Поддерживать физическую активность. Регулярные тренировки укрепляют сердце и сосуды, борются с воспалениями и поддерживают здоровье мозга.

Качественно спать. Полноценный отдых в 8 часов способствует восстановлению организма и снижает уровень стресса.

Принимать витамины и добавки. Приём витаминов группы B и антиоксидантов помогает укрепить нервную систему и бороться с окислительными процессами.

Следить за психологическим здоровьем. Люди, чувствующие себя моложе своего возраста, реже страдают депрессиями и имеют более «молодой» мозг. Самоконтроль и позитивное мышление также играют важную роль.