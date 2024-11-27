Никотин и энергетики: учёные назвали путь к преждевременному старению

Исследование, проведённое студенткой Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского под руководством преподавателей, выявило тревожные последствия сочетания никотина и энергетических напитков для молодёжи. Результаты исследования были представлены в сборнике Week of Russian Science (WeRuS-2024).

Энергетические напитки, популярные среди подростков и молодых людей, становятся всё более распространёнными, и их потребление, как ожидается, возрастёт в 2,5 раза к 2029 году. Однако сочетание этих напитков с никотином приводит к серьёзным последствиям для здоровья, включая преждевременное старение и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Студентка третьего курса Николь Клочкова, одна из авторов исследования, объясняет, что в условиях высокой учебной нагрузки многие студенты прибегают к энергетикам, чтобы дольше оставаться бодрыми. Курение также распространено среди молодёжи, и совместное влияние этих привычек оказалось разрушительным.

Исследователи отметили повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений, а также увеличение концентрации холестерина в крови. Кроме того, выявлено нарастание показателей разрушения клеток печени и поджелудочной железы.

Клочкова предупреждает: «Не стоит губить организм ради нескольких дополнительных часов бодрствования. Последствия, если не проявятся сразу, настигнут в будущем. В 30 лет организм может быть в состоянии, сравнимом с 60-летним». Она также подчеркнула, что сердечно-сосудистые заболевания «молодеют», и отказ от вредных привычек может снизить риск инсульта и инфаркта.

Руководитель исследования, старший преподаватель Галина Урядова, отметила важность результатов для профилактики злоупотребления энергетиками и курением среди молодёжи. В планах учёных — более детальное изучение влияния этанола, никотина и энергетиков на организм. Так, исследование подчеркивает необходимость осознанного отношения к своему здоровью и отказа от вредных привычек, чтобы избежать серьёзных последствий в будущем.