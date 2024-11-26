Австралийские учёные: горсть орехов в день продлевает жизнь

Исследователи из Университета Монаша в Австралии выяснили, что ежедневное употребление орехов может значительно улучшить здоровье пожилых людей. Результаты их работы, опубликованные в издании New Atlas, показывают, что регулярное включение в рацион 30 грамм орехов снижает риск деменции, физической слабости и преждевременной смерти.

В исследовании приняли участие более 10 тысяч добровольцев. Они ответили на вопросы о своём рационе. Анализ анкет показал, что те пожилые австралийцы, которые ежедневно употребляет орехи, имеют меньше болезней по сравнению с теми, кто их не ел. Учёные выяснили, что добавление в меню этого продукта снижает риск слабоумия, инвалидности и преждевременной смерти на 23%.

Чтобы орехи выполнили профилактическую функцию, необходимо съедать около 30 грамм в день. «Обычно «горсть» эквивалентна примерно 25 миндальным орехам, 10 грецким или 40 арахиса. Выбор смеси означает, что вы получаете пользу от различных питательных веществ, содержащихся в разных типах орехов. Орехи вкуснее и содержат больше всего питательных веществ в свежем виде, поэтому их следует хранить в герметичном контейнере в прохладном темном месте», — объяснила автор исследования Холли Уайлд.

Все виды орехов обладают схожими полезными свойствами благодаря высокому содержанию омега-3 и омега-6 жирных кислот, магния и белка. Эти компоненты не только поддерживают работу мозга, но и укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижая риск развития онкологических заболеваний.

Особенно важно, что наибольшую пользу от орехов получают люди, ведущие здоровый образ жизни: не курящие, соблюдающие режим сна и не злоупотребляющие алкоголем.