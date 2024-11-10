Диетолог рассказала, как есть орехи, чтобы спастись от деменции

Согласно исследованиям испанских учёных, употребление орехов снижает риски возникновения деменции. Наилучшие результаты были у той группы испытуемых, которая ела несолёные и необработанные кешью и миндаль. Диетолог Ирина Писарева рассказала, сколько орехов нужно есть в день и как правильно это делать.

«Орехи должны быть не солёными, не обжаренными и тщательно промытыми. Их важно замачивать для того, чтобы они отдавали в воду все ненужное — например, фитиновую кислоту, которая мешает усваиваться микроэлементам из тех или иных орехов», — цитирует Писареву «Вечерняя Москва».

Также диетолог уточнила, что орехи содержат омега-3, жирорастворимые витамины E, водорастворимые витамины группы B, фолиевую кислоту и многое другое. Для профилактики деменции необходимо съедать около 25-30 грамм орехов в день. Кроме того, употребление может понизить уровень стресса и нервного напряжения.