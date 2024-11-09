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9 ноября, 13:34

Сыр, томаты и грибы: Химик раскрыл опасность и неочевидные источники глутамата натрия

Химик Панов: Глутамат натрия не угрожает здоровью при умеренном потреблении

Глутамат натрия является довольно популярной добавкой в пищевой промышленности. Он используется в производстве супов, соусов, полуфабрикатов и консервов для усиления вкуса продуктов. Об этом рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

В беседе с «Газетой.ru» он подчеркнул, что глутамат натрия не угрожает здоровью при умеренном потреблении, однако в некоторых случаях может представлять опасность. Кандидат химических наук напомнил, что данная аминокислота имеет природное происхождение, поэтому в ряде продуктов, например, сыре, томатах и грибах образуется естественным образом.

«Стоит учитывать, что у некоторых может быть индивидуальная непереносимость этой добавки. В таких случаях употребление глутамата натрия может вызывать аллергические реакции или другие нежелательные эффекты», — заключил эксперт.

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pixabay / karriezhu

Борис Эльфанд
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