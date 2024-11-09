Сыр, томаты и грибы: Химик раскрыл опасность и неочевидные источники глутамата натрия
Химик Панов: Глутамат натрия не угрожает здоровью при умеренном потреблении
Глутамат натрия является довольно популярной добавкой в пищевой промышленности. Он используется в производстве супов, соусов, полуфабрикатов и консервов для усиления вкуса продуктов. Об этом рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.
В беседе с «Газетой.ru» он подчеркнул, что глутамат натрия не угрожает здоровью при умеренном потреблении, однако в некоторых случаях может представлять опасность. Кандидат химических наук напомнил, что данная аминокислота имеет природное происхождение, поэтому в ряде продуктов, например, сыре, томатах и грибах образуется естественным образом.
«Стоит учитывать, что у некоторых может быть индивидуальная непереносимость этой добавки. В таких случаях употребление глутамата натрия может вызывать аллергические реакции или другие нежелательные эффекты», — заключил эксперт.
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