Сладкоежкам на заметку: Названы продукты, ускоряющие старение

Переизбыток в рационе некоторых продуктов может спровоцировать преждевременное старение. Важно понимать, что на здоровье прежде всего влияет не сама «запрещённая» еда, а способ её приготовления, объяснила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

Специалист подчеркнула, что процесс старения может ускоряться под воздействием таких факторов, как сахар, лактоза, красное мясо, алкоголь, глютен, трансжиры, избыток соли и консервантов. Однако главной угрозой для здоровья считаются конечные продукты глубокого гликозилирования (КПГ). По словам врача, процесс формирования КПГ запускается по формуле: «много сахара + белки + высокая температура». Употребление таких продуктов, например, жареного мяса, сгущёнки или выпечки может вызывать отёки, высыпания, покраснение и сухость кожи.