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Регион
11 декабря, 10:48

Сладкоежкам на заметку: Названы продукты, ускоряющие старение

Врач Сухорукова: Сладости и жареная еда способствуют преждевременному старению

Переизбыток в рационе некоторых продуктов может спровоцировать преждевременное старение. Важно понимать, что на здоровье прежде всего влияет не сама «запрещённая» еда, а способ её приготовления, объяснила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

Специалист подчеркнула, что процесс старения может ускоряться под воздействием таких факторов, как сахар, лактоза, красное мясо, алкоголь, глютен, трансжиры, избыток соли и консервантов. Однако главной угрозой для здоровья считаются конечные продукты глубокого гликозилирования (КПГ). По словам врача, процесс формирования КПГ запускается по формуле: «много сахара + белки + высокая температура». Употребление таких продуктов, например, жареного мяса, сгущёнки или выпечки может вызывать отёки, высыпания, покраснение и сухость кожи.

«Возможен и гормональный дисбаланс, потеря упругости кожи, хрупкость волос, костей и суставов. Такой рацион может привести к расстройству пищеварения, потерю энергии и тонуса», — отметила медик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Учёные перечислили продукты, ускоряющие старение организма почти на год
Учёные перечислили продукты, ускоряющие старение организма почти на год

Ранее россиянам рассказали, какие продукты опасно сочетать. Кроме того, врач предупредила, что наваристые бульоны могут навредить сердечникам. А ещё эндокринолог назвала овощи ключом к быстрому и безопасному похудению.

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Борис Эльфанд
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