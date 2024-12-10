Учёные перечислили продукты, ускоряющие старение организма почти на год

Исследователи из австралийского Университета Монаша установили, что употребление ультрапереработанных продуктов (УПП) может значительно повлиять на скорость старения организма. Статья в научном журнале Age and Ageing сообщает, что продукты, насыщенные синтетическими добавками и усилителями вкуса, способны повышать биологический возраст человека, ускоряя старение клеток и тканей.

К числу таких продуктов относят чипсы, газировку, лапшу быстрого приготовления, мороженое, полуфабрикаты из мяса, а также фастфуд. Их объединяет высокое содержание эмульгаторов и консервантов, которые снижают пищевую ценность. В рамках масштабного исследования, охватившего более 16 000 жителей США в возрасте от 20 до 79 лет, была выявлена прямая зависимость между количеством УПП в рационе и скоростью старения.

Результаты исследования показали, что у тех, кто получал большую часть своей дневной энергии (до 68–100%) из УПП, биологический возраст превышал хронологический в среднем на 0,86 года. При этом каждые дополнительные 200 калорий УПП в рационе из расчёта на суточную норму в 2000 калорий ускоряли биологическое старение на 2,4 месяца.

Учёные связывают подобное влияние с недостатком витаминов, минералов и антиоксидантов, которых практически нет в ультрапереработанных продуктах. Вместо этого такие продукты богаты химическими веществами, вызывающими дисбаланс метаболических процессов, накопление токсинов и развитие хронических воспалений. Эти процессы, в свою очередь, запускают преждевременное старение клеток и ухудшают функции органов.

Специалисты подчёркивают, что молодёжь, активно потребляющая фастфуд и фабричные продукты, находится в группе риска. Для улучшения здоровья и замедления старения они советуют отдавать предпочтение натуральным продуктам, таким как овощи, фрукты, орехи и цельнозерновые крупы, которые содержат всё необходимое для поддержания организма в хорошем состоянии.