Эндокринолог назвала овощи ключом к быстрому и безопасному похудению

Эндокринолог Мария Калошина поделилась простыми и эффективными рекомендациями для тех, кто стремится похудеть без ущерба для здоровья. Специалист Видновской клинической больницы Московской области посоветовала увеличить количество овощей в рационе. Рекомендацию эндокринолог дала в интервью РИА «Новости».

«Похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья можно. Главное — не форсировать события и соблюдать ряд довольно простых правил. Например, увеличить количество клетчатки в рационе», — сказала врач.

Калошина отмечает, что овощи как раз богаты клетчаткой. Она обеспечивает длительное чувство насыщения, помогает регулировать уровень сахара в крови и снижает уровень холестерина. Кроме овощей, эндокринолог порекомендовала есть больше необработанных продуктов. Они помогут дольше оставаться сытыми и позволят уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Включение в рацион овощей помогает не только в снижении веса, но и в улучшении общего состояния организма. Овощи содержат витамины и микроэлементы, которые поддерживают метаболизм и очищают кишечник. Врачи советуют отдавать предпочтение некрахмалистым овощам, таким как шпинат, брокколи, огурцы. Их можно употреблять без ограничений.

Однако полностью заменять рацион овощами медики не советуют. Сырые овощи способны вызвать кишечные расстройства, поэтому важно чередовать их с варёными, тушёными или запечёнными. Жареные же овощи лучше исключить из меню совсем.

Для достижения наилучших результатов в похудении специалисты по питанию рекомендуют начинать каждый приём пищи с овощей или салата. Это поможет съедать меньше других продуктов, но при этом обеспечит организм необходимыми веществами. Чтобы клетчатка лучше усваивалась, стоит пить больше воды.