Так делать нельзя! Названы главные ошибки быстрого похудения

В преддверии Нового года у многих россиян просыпается желание быстро похудеть, чтобы встретить праздник в хорошей форме. Однако зачастую они совершают довольно распространённые ошибки, которые вместо положительно эффекта наносят вряд здоровью.

Так, при быстром похудении не стоит ориентироваться на популярные в Интернете монодиеты, которые предполагают потребление не более 500 калорий в день. Также не рекомендуется голодание или полный отказ от жирной пищи. Кроме того, ошибкой считается использование БАДов «для похудения». Чрезмерная физическая нагрузка также может быть вредна и не приносит ожидаемой пользы.