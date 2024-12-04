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4 декабря, 15:39

Так делать нельзя! Названы главные ошибки быстрого похудения

РИА «ФедералПресс»: Монодиеты и отказ от жирной пищи могут навредить организму

В преддверии Нового года у многих россиян просыпается желание быстро похудеть, чтобы встретить праздник в хорошей форме. Однако зачастую они совершают довольно распространённые ошибки, которые вместо положительно эффекта наносят вряд здоровью.

Так, при быстром похудении не стоит ориентироваться на популярные в Интернете монодиеты, которые предполагают потребление не более 500 калорий в день. Также не рекомендуется голодание или полный отказ от жирной пищи. Кроме того, ошибкой считается использование БАДов «для похудения». Чрезмерная физическая нагрузка также может быть вредна и не приносит ожидаемой пользы.

«Один из самых устойчивых мифов о похудении — курение притупляет чувство голода и помогает похудеть. Во время курения нарушается процесс обмена веществ, организм теряет нужные ему вещества», — предупреждает РИА «ФедералПресс».

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Ранее россиянам рассказали, как нельзя худеть к Новому году. Спортсменка призвала отказаться от голодания в пользу вкусной и полезной еды. Кроме того, диетолог порекомендовала полезное для здоровья мясо.

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Freepik / senivpetro

Борис Эльфанд
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