Голодание под запретом: Россиянам рассказали, как нельзя худеть к Новому году

Нередко россияне стремятся похудеть к Новому году, чтобы встретить праздник в хорошей форме. Однако вместо правильного питания они вводят жёсткие запреты на любимую еду или начинают голодать. Делать этого не нужно, так как в итоге можно сорваться на переедание, предупредила мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Валерия Андреева.

По её словам, для похудения достаточно готовить вкусную и полезную еду, превращая привычные блюда в кулинарные шедевры. Есть следует три-четыре раза в день небольшими порциями.

«Подсчёт калорий — рабочий инструмент, но не магическая палочка. Это помогает понимать, сколько энергии вы потребляете и как правильно составлять рацион», — подчеркнула эксперт в беседе с РИАМО.