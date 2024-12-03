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3 декабря, 13:14

Голодание под запретом: Россиянам рассказали, как нельзя худеть к Новому году

Спортсменка Андреева призвала отказаться от длительного голодания ради похудения

Нередко россияне стремятся похудеть к Новому году, чтобы встретить праздник в хорошей форме. Однако вместо правильного питания они вводят жёсткие запреты на любимую еду или начинают голодать. Делать этого не нужно, так как в итоге можно сорваться на переедание, предупредила мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Валерия Андреева.

По её словам, для похудения достаточно готовить вкусную и полезную еду, превращая привычные блюда в кулинарные шедевры. Есть следует три-четыре раза в день небольшими порциями.

«Подсчёт калорий — рабочий инструмент, но не магическая палочка. Это помогает понимать, сколько энергии вы потребляете и как правильно составлять рацион», — подчеркнула эксперт в беседе с РИАМО.

Андреева добавила, что для формирования привычки правильно питаться требуется время. Спортсменка также рекомендовала пользоваться приложениями для подсчёта калорий и контролировать рацион, разбавив его овощами, сложными углеводами и белком.

Советская физкультура поможет «мобилизовать» организм перед Новым годом
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Ранее россиянам объяснили, как сбросить лишние килограммы к Новому году. Тренер призвала учитывать в процессе похудения питание, тренировки и режим дня. При этом не следует забывать, что учёные обнаружили неожиданный вред физических нагрузок.

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Freepik

Борис Эльфанд
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