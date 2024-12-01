Советская физкультура поможет «мобилизовать» организм перед Новым годом

Для подготовки к предновогоднему сезону следует обратить внимание на своё физическое и психоэмоциональное состояние. С наступлением осени, когда уровень иммунитета снижается, люди чаще подвержены болезням и изменениям в общем самочувствии, и с этим можно эффективно справиться.

Специалист в области нутрициологии и дипломированный остеопат София Соколова в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала заняться «советской» физкультурой, которая займёт всего три минуты в день: потянитесь в стороны, разомните шею и руки, сделайте приседания, наклоны и отжимания от стены. Эффективность такой физической активности часто недооценена. Кроме того, такие упражнения можно выполнять даже на работе. Если вы долго сидите, постарайтесь каждый час делать перерыв: встаньте, походите немного, разомните шею, плечи, спину и ноги.

Также старайтесь увеличить физическую активность, включая в свой режим больше прогулок. Не забывайте про полноценный сон — женщинам требуется как минимум на два часа больше отдыха, чем мужчинам, из-за физиологических различий. Женщине необходимо 9–10 часов сна, тогда как мужчине достаточно 7–8. Установите стабильный распорядок как в будние дни, так и в выходные, чтобы поддерживать свою энергию и молодость.

Не перегружайте себя и избегайте работы на износ. Организм не способен длительное время переносить серьёзные нагрузки, и в какой-то момент он даст сбой. Поэтому важно относиться к своему телу с уважением и заботой.

«Выполняя эти рекомендации, можно снизить уровень стресса и осенней хандры», — отметила Соколова.