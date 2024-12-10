Врач предупреждает: наваристые бульоны могут навредить сердечникам

Многие считают мясной бульон полезным и питательным блюдом, особенно в холодное время года. Однако не всё так однозначно. Диетолог Марьяна Джутова в беседе с «Газетой.ru» отмечает, что наваристые бульоны могут нести серьёзную угрозу здоровью, особенно для людей с определёнными заболеваниями.

«Крепкие бульоны содержат большое количество пуринов, которые провоцируют отложение солей в суставах, что особенно опасно для людей с подагрой. Кроме того, избыток соли и жиров в таких бульонах негативно сказывается на работе сердца и почек», — отмечает Марьяна.

В процессе расщепления пуринов в организме образуется мочевая кислота. Повышенное содержание вещества может привести к отложению солей в суставах, что особенно опасно для людей, страдающих подагрой.

Кроме того, избыток соли и жиров в таких бульонах негативно сказывается на работе сердца и почек. Соль задерживает жидкость в организме, что может привести к отёкам и повышению артериального давления. Жиры, особенно насыщенные, повышают уровень холестерина в крови и увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Почки же отвечают за выведение из организма продуктов обмена веществ, в том числе и мочевой кислоты. Чрезмерное употребление наваристых бульонов может перегрузить органы.

Чтобы сохранить здоровье и фигуру, стоит отдавать предпочтение лёгким овощным или нежирным мясным бульонам. Они содержат меньше жиров, соли и пуринов, а также богаты витаминами и минералами. Особенно полезны супы из сельдерея, обладающие отрицательной калорийностью. Лёгкие блюда способствуют снижению веса, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет.

Чтобы сделать мясной бульон более полезным, рекомендуется не добавлять в блюдо много соли, выбирать нежирные сорта мяса, класть больше овощей или готовить его на втором бульоне. Обычно он менее концентрированный и содержит меньше жира.

Перед внесением существенных изменений в свой рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.