Говяжьи мозги и куриная кожа: Нутрициолог назвала деликатесы, которые способны убить
Нутрициолог Гусакова: Куриная кожа и говяжьи мозги опасны для сердечников
Куриную кожу лучше снимать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kseniya Bogdanova
Участившиеся исследования в области питания нередко приводят к изменению мнения экспертов относительно полезности как ежедневных продуктов питания, так и некоторых деликатесов. Одними из последних в эпицентре дискуссий оказались куриная кожа, говяжьи мозги и даже молочная пенка, рассказала Lfie.ru нутрициолог Вероника Гусакова.
По словам специалиста, говяжьи мозги действительно являются богатым источником питательных веществ и витаминов. Однако регулярно употреблять такое лакомство не стоит, так как в его составе слишком много холестерина и насыщенных жиров. Их избыток приводит к образованию бляшек в сосудах, а атеросклероз — одно из самых опасных осложнений для сердечников, которое часто приводит к смерти. Но на этом претензии к мозгам не заканчиваются.
Недавние исследования показали, что говяжьи мозги могут содержать вредные вещества, такие как прионные белки. Они меняют нормальную структуру белков в мозге человека, что приводит к накоплению аномальных белков, повреждению нервных клеток и нейродегенеративным заболеваниям. Из-за этого в некоторых странах, таких как США и Канада, введён запрет на использование говяжьих мозгов в пищевой промышленности.
Ещё одним источником холестерина является куриная кожа. В небольших количествах употреблять её можно, но выход за разумные рамки тоже ведёт к атеросклерозу. Особую опасность неочищенная от кожицы птица представляет для гипертоников и диабетиков, которым опасно потреблять свыше 200 миллиграммов холестерина в сутки. Что же касается молочной пенки, то с ней не всё так однозначно, отметила Гусакова.
«Польза молока и молочных продуктов доказана. Однако, при непереносимости лактозы — молочного сахара — молочные продукты будут вызывать дискомфорт в пищеварении. При лактазной недостаточности лучше использовать кисломолочные продукты в качестве источника кальция. В кисломолочных продуктах лактоза уже частично расщеплена бифидо- и лактобактериями», — подытожила нутрициолог.
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