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21 октября, 04:00

Игра не стоит килограммов: Нутрициолог назвала 3 скрытых диетических калорийных бомбы

Нутрициолог Осипова: Смузи и энергетические батончики мешают при похудении

Смузи и энергетические батончики опасны при похудении из-за сахара и калорий. Обложка © flickr / John Watson

Смузи и энергетические батончики опасны при похудении из-за сахара и калорий. Обложка © flickr / John Watson

Некоторые продукты, считающиеся диетическими, на самом деле могут препятствовать потере веса. Нутрициолог Екатерина Осипова в беседе с Life.ru выделила три таких категории.

Продукты без глютена завоевали популярность среди худеющих, хотя изначально они были предназначены для людей с непереносимостью этого белка. Чтобы определить необходимость исключения глютена из рациона, по словам Осиповой, лучше всего пройти генетический тест, который покажет, как организм справляется с глютенсодержащими продуктами. Но на похудении нужно быть внимательными: многие продукты без глютена содержат больше углеводов и калорий по сравнению с обычными аналогами. Это означает, что замена обычного хлеба на безглютеновый не всегда приводит к снижению калорийности рациона, а иногда даже способствует набору веса.

Энергетические батончики часто рекламируются как полезные перекусы или заменители полноценного приёма пищи. Однако, несмотря на их привлекательную упаковку, многие из них содержат большое количество сахара и искусственных добавок. Употребляя энергетические батончики, можно легко превысить свою норму калорий, даже не подозревая об этом. Как результат, похудение становится всё более трудным.

Екатерина Осипова

Нутрициолог

Энергетические батончики часто рекламируются как полезные перекусы или заменители полноценного приёма пищи. Однако, несмотря на их привлекательную упаковку, многие из них содержат большое количество сахара и искусственных добавок. Употребляя энергетические батончики, можно легко превысить свою норму калорий, даже не подозревая об этом. Как результат, похудение становится всё более трудным.
Энергетические батончики часто рекламируются как полезные перекусы или заменители полноценного приёма пищи. Однако, несмотря на их привлекательную упаковку, многие из них содержат большое количество сахара и искусственных добавок. Употребляя энергетические батончики, можно легко превысить свою норму калорий, даже не подозревая об этом. Как результат, похудение становится всё более трудным.
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Третий такой тип продуктов — смузи. Часто они считаются полезной альтернативой десертам, но скрывают в себе много калорий, особенно если готовятся на основе фруктов, а также содержат добавленные подсластители. Осипова обращает внимание на то, что при приготовлении смузи теряется клетчатка, что снижает чувство сытости и способствует резким скачкам уровня сахара в крови.

Свежевыжатый сок также относится к этой категории, ведь на один скатан потребуется 3-4 апельсина, что эквивалентно 24 граммам сахара. Поэтому для успешного похудения важно тщательно и внимательно выбирать продукты, заключила эксперт.

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Ранее нутрициолог раскрыл, как хурма помогает людям продлить молодость. Фрукт содержит витамины A, B и C, а также микроэлементы. А ещё продукт способствует сохранению пигмента волос.

Андрей Горяничев
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