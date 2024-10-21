Игра не стоит килограммов: Нутрициолог назвала 3 скрытых диетических калорийных бомбы

Некоторые продукты, считающиеся диетическими, на самом деле могут препятствовать потере веса. Нутрициолог Екатерина Осипова в беседе с Life.ru выделила три таких категории.

Продукты без глютена завоевали популярность среди худеющих, хотя изначально они были предназначены для людей с непереносимостью этого белка. Чтобы определить необходимость исключения глютена из рациона, по словам Осиповой, лучше всего пройти генетический тест, который покажет, как организм справляется с глютенсодержащими продуктами. Но на похудении нужно быть внимательными: многие продукты без глютена содержат больше углеводов и калорий по сравнению с обычными аналогами. Это означает, что замена обычного хлеба на безглютеновый не всегда приводит к снижению калорийности рациона, а иногда даже способствует набору веса.

Энергетические батончики часто рекламируются как полезные перекусы или заменители полноценного приёма пищи. Однако, несмотря на их привлекательную упаковку, многие из них содержат большое количество сахара и искусственных добавок. Употребляя энергетические батончики, можно легко превысить свою норму калорий, даже не подозревая об этом. Как результат, похудение становится всё более трудным. Екатерина Осипова Нутрициолог

Третий такой тип продуктов — смузи. Часто они считаются полезной альтернативой десертам, но скрывают в себе много калорий, особенно если готовятся на основе фруктов, а также содержат добавленные подсластители. Осипова обращает внимание на то, что при приготовлении смузи теряется клетчатка, что снижает чувство сытости и способствует резким скачкам уровня сахара в крови.

Свежевыжатый сок также относится к этой категории, ведь на один скатан потребуется 3-4 апельсина, что эквивалентно 24 граммам сахара. Поэтому для успешного похудения важно тщательно и внимательно выбирать продукты, заключила эксперт.