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20 октября, 19:27

Нутрициолог назвала неочевидные продукты для сбалансированного рациона детей

Нутрициолог Порхун назвала киноа назвать суперфудом для школьников

Нутрициолог и эксперт из Ассоциации профессионалов социального питания Алла Порхун в беседе с «Газетой.Ru» назвала несколько неочевидных продуктов, которые особенно богаты на витамины и элементы.

Этими продуктами стали: тыква — содержит цинк, магний и железо, сельдь — насыщена омега-3 жирными кислотами, содержит витамин D и витамин B12, перловая крупа — включает много клетчатки, витаминов группы В и фосфор, чечевица — источник растительного белка, железа и фолиевой кислоты.

Нутрициолог также отметила полезные свойства авокадо (продукт содержит мононенасыщенные жирные кислоты, витамины группы В и витамин Е) и сухофруктов, таких как курага, чернослив и изюм (естественные источники калия, магния, железа и клетчатки).

Порхун назвала киноа суперфудом для школьников из-за высокого содержания белка, аминокислот, магния и железа. А какао-порошок (без сахара), оказывается, не только вкусный, но и полезный, так как в нём много магния и антиоксидантов.

Традиционно в список полезных продуктов были включены орехи — кладезь полезных веществ: витаминов, минералов и ненасыщенных жирных кислот. А также свежая зелень (укроп, петрушка) — источник витаминов А, С, Е, К, фолиевой кислоты, кальция и магния.

Диетолог заверила, что питание школьников должно быть разнообразным для поддержания здоровья.

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Ранее нутрициолог раскрыл, как хурма помогает людям продлить молодость. Оказывается, фрукт содержит витамины A, B и C, а также микроэлементы. А ещё продукт способствует сохранению пигмента волос. Правда, людям с заболеваниями поджелудочной железы следует быть с ним осторожными. Также им не стоит увлекаться людям, которые страдают мочекаменной болезнью, поскольку хурма обладает мочегонным эффектом.

Обложка ©

Freepik

Алена Пенчугина
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