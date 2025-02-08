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Регион
8 февраля, 18:24

Крем со спермой рыб: Врач рассказала о новшествах в косметологии

Косметолог Гасанова: Кремы на основе спермы осетровых помогают вернуть молодость

На рынке косметологии появился инновационный продукт, в основе которого сперма осетровых и лососёвых рыб. О новинке рассказала NEWS.ru врач-косметолог Александра Гасанова.

«Сравнительно недавно на рынке появился компонент PDRN, полученный на основе спермы рыб. Это биологически активное вещество, полученное из ДНК рыб, в частности осетровых и лососёвых», — пояснила она.

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Специалист отметила, что кремы с PDRN можно использовать в абсолютно разных ситуациях. Например, они помогают при лечении ран и ожогов, а также при восстановлении травмированных мышц. Кроме того, это абсолютно безопасный способ омолодить кожу, так как компонент, входящий в состав, стимулирует рост и обновление клеток. Кроме того, PDRN выступает как антиоксидант и уменьшает высыпания.

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Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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