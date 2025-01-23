Нужна маркировка: Life.ru узнал, почему маркетплейсы ломятся от поддельной косметики

Распространение контрафактной косметики на маркетплейсах связано с рядом факторов, включая усложнение логистики из-за санкций, что приводит к снижению поставок легальной продукции и росту оборота незаконных товаров. Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с Life.ru отметил, что одним из эффективных инструментов борьбы с фальсификацией является маркировка товаров.

В России с 1 октября 2020 года обязательной маркировке подлежат духи и туалетная вода, а в 2025 году она будет введена для таких товаров, как мыло, средства для волос, бритья, дезодоранты и косметика. Законодательные изменения также затронут системы учёта, и с 1 июля 2026 года все участники рынка будут обязаны использовать электронный документооборот при отгрузке маркированной продукции.

Наибольшую озабоченность вызывает рост контрафакта на маркетплейсах. На решение этой проблемы направлен законопроект о сертификатах, внесённый мною с коллегами и принятый в конце прошлого года. Он предусматривает предоставление информации и обеспечении технической возможности получения потребителем ссылки на реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии товаров. Закон заработает с октября 2026 года. Владимир Гутенёв Председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле

Также депутат отметил, что одним из факторов повышения цен является недобросовестная практика покупателей на маркетплейсах, которые часто отменяют заказы, не оплачивая логистику, что вынуждает продавцов увеличивать цены, чтобы компенсировать убытки.