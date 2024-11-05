«Директор ЦУМа» вслед за Утяшевой продал палёную косметику жене Михалкова и Досталя

Афера с палёными кремами из ЦУМа со скидкой 70% набирает обороты — после Ляйсан Утяшевой мошенники добрались до жены Никиты Михалкова. Среди пострадавших селебрити могут быть журналистка Арина Шарапова и жена режиссёра Владимира Досталя Мариам.

Как стало известно SHOT, 77-летней Татьяне Михалковой написала неизвестная — женщина представилась гендиром ЦУМа. Она сообщила, что магазин проводит грандиозную ликвидацию брендов с бешеными скидками 70% — из-за повреждённых упаковок. Уверяла, что сами баночки и тюбики целы-невредимы. Бонусом обещала подарок за рекомендацию знакомым. Татьяна Евгеньевна оценила заманчивое предложение, скинула подруге, та — своим. И так по цепочке.

Все накупили косметики: сыворотки, кремы для лица и др. Деньги за косметику переводили только на банковскую карточку. А потом всё по «сценарию»: курьер доставил заказы по адресу, повесил на ручку двери и уехал. Вместо лухари-косметоса — дешёвая паль.

Пострадавшие обратились в полицию. Точная сумма ущерба устанавливается. Арина Шарапова отказалась комментировать инцидент. Татьяна Михалкова не хочет выходить на связь.