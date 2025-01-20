Смотрим, щупаем, нюхаем: Life.ru узнал, как не нарваться на палёнку при покупке косметики

Обилие фальсификата на отечественном рынке косметики повышает риск нарваться на палёнку и подвергнуть своё здоровье опасности при выборе уходовых средств. Распознать подделку продукции люксовых брендов с каждым годом становится всё сложнее, рассказала Life.ru байер Ольга Головина. Чтобы найти оригинал в куче липовой косметики, придётся проявить особую внимательность, а также задействовать едва ли не все органы чувств, поделилась она.

Сейчас очень много подделок, начиная от 100 рублей и до N тысяч рублей. Если раньше не подделывали упаковку и штрих-коды, то сейчас можно увидеть подделку с идеальной упаковкой и штрих-кодом партии, который будет биться. Клиент просто покупает на любом маркетплейсе визуально идеальный товар, а приходит, естественно, не то Ольга Головина Байер, создатель франшизы «Шоппинг с Олей»

Первым делом эксперт советует обращать внимание на цену: слишком низкая стоимость — верный признак подделки. Качество упаковки — ещё один важный показатель. Оригинальная косметика имеет безупречную упаковку: ровные швы, чёткую печать, плотный и тяжёлый картон. Фальшивку зачастую выдают неровности, некачественная бумага, смазанные логотипы. Головина рекомендует проверять шрифты, наклейки и даже вес тары. Цвет и текстура самой косметики также могут выдать фальсификат: неоригиналы часто отличаются оттенком, консистенцией и имеют неприятный запах. Настоящие средства, по словам эксперта, либо не пахнут совсем, либо имеют приятный аромат.

Собеседница Life.ru призвала производить покупки лишь в официальных магазинах, дожидаясь скидок. А вот от приобретения наборов на маркетплейсах лучше отказаться. Если даже подделанную сумку ещё можно сшить из кожи и хороших нитей, то состав косметики простой потребитель не узнает, привела пример Головина.

«Если человек купит на маркетплейсе крем, маску или духи, это может закончиться химическим ожогом. Либо просто не получите тот эффект, а будет ровно наоборот. Поэтому рисковать своим здоровьем и покупать подделки косметики и парфюмерии я настоятельно не рекомендую», — резюмировала специалист.