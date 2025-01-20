Помада, тушь и тени: Составлен топ самой подделываемой в России косметики

На сегодняшний день практически любой товарный рынок в России изобилует контрафактной продукцией, которая стала едва ли не главной проблемой всей мировой экономики. Подделки можно встретить во всех сферах, в том числе и в области косметики. О масштабах фальсификаций и актуальных уловках недобросовестных продавцов Life.ru рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«По данным экономико-социальных исследований ВШЭ, на долю фальсифицированной косметической продукции в России приходится около 5% от объёма всего отечественного рынка. Причём основная часть фальсификата в бьюти-сегменте приходится на импортную продукцию, тогда как подделка отечественных парфюмерно-косметических изделий носит единичный характер», — поделилась собеседница издания.

По словам Лебединской, в топе по популярности у изготовителей «палёнки» губные помады, блески для губ, лаки для ногтей, кремы в тюбиках, туши для ресниц и палетки теней. Пудры и тональники подделать сложнее, так как бежевые оттенки не так просто подобрать в тон с оригиналом.

«Наиболее часто фальсификации подвергаются товары премиум-класса ввиду их высокой стоимости и товары среднего ценового сегмента (мидл-маркет), так как эта группа изделий быстро обновляется на полках магазинов, приобретается с высокой частотой, и именно на указанной группе косметики потребитель чаще всего экономит», — отметила эксперт.

В последние годы главным источником неоригинальной косметики стали маркетплейсы. Для реализации контрафакта мошенники покупают партию подделок, достают настоящие декларации и сертификаты, а затем вписывают в них свои реквизиты при помощи фотошопа. Причём реально проверить существование этих документов почти невозможно. Государство пытается бороться с подобными схемами при помощи систем «Честный знак» и «Госкан», но пока эти меры недостаточно эффективны.

«Чаще всего используется информационная фальсификация. Например, выявлена подделка МАС riveting rose: в качестве страны изготовления указана Великобритания. Однако в Великобритании нет фабрик бренда MAC, изготавливающих губные помады», — подытожила Лебединская.