От косметики до животных: Роскачество перечислило подарки, которые нельзя вернуть в магазин

Большинство россиян уже получили подарки на Новый год, но не все из них могут понравиться или подойти. В связи с этим некоторые задумываются о возврате презентов. Роскачество опубликовало список категорий подарков, которые нельзя вернуть в магазин.

«Есть целый ряд товаров, которые вернуть нельзя. Это так называемые невозвратные товары. Их магазин примет назад только в том случае, если обнаружится недостаток (брак). В ряде случаев — только после экспертизы, которая подтвердит, что не действия покупателя (получателя подарка) привели к поломке», — говорится в сообщении ведомства.

Так, к невозвратным подаркам относится несколько категорий товаров, в том числе продукты, бытовая техника и электроника, парфюмерия и косметика, а также предметы личной гигиены, бельё, ювелирные изделия из драгоценных металлов или изделия с драгоценными камнями, животные и растения.

Если же подаренный товар не попадает в категорию невозвратных, его можно вернуть в магазин в течение 14-30 дней, в зависимости от типа товара, напомнили в Роскачестве. Для этого необходимо сохранить чек и оригинальную упаковку. Товар должен находиться в том состоянии, в котором он был при покупке.