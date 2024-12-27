Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 декабря, 10:55

В списке худших подарков на Рождество оказались сиденье для унитаза и участок на кладбище

Guardian включила участок на кладбище в список худших подарков на Рождество

Каждый пятый житель Великобритании ежегодно получает неудачные подарки на Рождество. В числе самых нежелательных сюрпризов оказались сиденье для унитаза и участок на кладбище, сообщает газета Guardian.

Ношеные носки и просрочка: Американка получила мерзкий подарок от Тайного Санты
Ношеные носки и просрочка: Американка получила мерзкий подарок от Тайного Санты

Местная организация по защите прав потребителей опросила более 2000 человек о подарках, которые они получили в прошлом году. 21% респондентов сообщили, что получили нежеланный или неподходящий подарок.

Также участников опроса попросили поделиться примерами «худших» подарков. В их числе оказались подержанная сушилка для белья, которую 19-летняя девушка получила от своего парня, ростбиф — для вегетарианца, а также передаренный гель для душа.

На вопрос о том, что они делают с ненужными подарками, 31% британцев признались, что стараются от них избавиться. Каждый восьмой опрошенный (12%) отдал неприятный подарок нуждающимся, а каждый десятый (10%) передарил его другу или члену семьи.

«Не мужик, а тряпка»: Милонов через Life.ru дал советы жертвам новогоднего «скруджинга»
«Не мужик, а тряпка»: Милонов через Life.ru дал советы жертвам новогоднего «скруджинга»

Помните Скруджа из «Рождественской песнь в прозе» Чарльза Диккенса и жадного селезня из популярного мультсериала? Оба персонажа сначала были жадными до денег и эмоций, но в итоге изменились, впустив в свою жизнь любовь и заботу. Однако некоторые люди, вместо того чтобы брать пример с их изменений, ориентируются на их начальные черты. Это явление даже получило название — скруджинг, когда люди расстаются с партнёром, чтобы избежать подарков на Новый год. В беседе с Life.ru депутат Госдумы Виталий Милонов поделился советами, как поступить, если ваш партнёр начал проявлять жадность.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Великобритания
  • Новый год
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar