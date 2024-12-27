В списке худших подарков на Рождество оказались сиденье для унитаза и участок на кладбище
Guardian включила участок на кладбище в список худших подарков на Рождество
Каждый пятый житель Великобритании ежегодно получает неудачные подарки на Рождество. В числе самых нежелательных сюрпризов оказались сиденье для унитаза и участок на кладбище, сообщает газета Guardian.
Местная организация по защите прав потребителей опросила более 2000 человек о подарках, которые они получили в прошлом году. 21% респондентов сообщили, что получили нежеланный или неподходящий подарок.
Также участников опроса попросили поделиться примерами «худших» подарков. В их числе оказались подержанная сушилка для белья, которую 19-летняя девушка получила от своего парня, ростбиф — для вегетарианца, а также передаренный гель для душа.
На вопрос о том, что они делают с ненужными подарками, 31% британцев признались, что стараются от них избавиться. Каждый восьмой опрошенный (12%) отдал неприятный подарок нуждающимся, а каждый десятый (10%) передарил его другу или члену семьи.
Помните Скруджа из «Рождественской песнь в прозе» Чарльза Диккенса и жадного селезня из популярного мультсериала? Оба персонажа сначала были жадными до денег и эмоций, но в итоге изменились, впустив в свою жизнь любовь и заботу. Однако некоторые люди, вместо того чтобы брать пример с их изменений, ориентируются на их начальные черты. Это явление даже получило название — скруджинг, когда люди расстаются с партнёром, чтобы избежать подарков на Новый год. В беседе с Life.ru депутат Госдумы Виталий Милонов поделился советами, как поступить, если ваш партнёр начал проявлять жадность.
Kandinsky 3.1 / Life.ru