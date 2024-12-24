Ношеные носки и просрочка: Американка получила мерзкий подарок от Тайного Санты

Сотрудница американской компании была вынуждена обратиться в отдел кадров после того, как ей пришёл подарок от Тайного Санты. Вместо приятного сюрприза на Новый год девушка получила просроченные сладости, вскрытый лак для ногтей и поношенные носки.

Неприятную историю работница рассказала изданию New York Post. Радостная девушка пришла домой в надежде увидеть интересный подарок от коллеги, но в пакете оказалось совсем не то, что она ожидала.

Там были ношеные носки, от которых пахло затхлым. «Добрый» Санта попытался перебить амбре духами, но ничего не вышло. Лак для ногтей выглядел вполне прилично, но крышки были пыльными и грязными, из-за чего счастливая обладательница подарка сделала вывод: его уже использовали раньше.

Апогеем новогоднего торжества стали конфеты. Судя по этикетке на коробке, срок годности истёк ещё в 2020 году, поэтому девушка не стала их даже пробовать. После всего случившегося обиженная дама пошла к сотрудникам HR-отдела, чтобы выяснить, кто был её Тайным Сантой. Там начали настоящее расследование, а сама мадам поспешила рассказать о случившемся пользователям соцсетей. Теперь неравнодушные люди собирают деньги несчастной на нормальный подарок, от которого её точно не затошнит.