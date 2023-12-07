Психолог предупредил об опасности игры в "Тайного Санту" на работе Психолог Самбурский: "Тайный Санта" может разладить отношения в коллективе 7 декабря, 08:26 Игра в "Тайного Санту" может разладить отношения в коллективе. Фото © lookstudio / freepik

Новогодние подарки на работе — это способ выразить своё уважение и благодарность коллегам, руководителям и подчинённым. Однако такие знаки внимания вполне могут стать источником неловких ситуаций. О том, как правильно принимать, дарить и реагировать на новогодние подарки на работе, читателям Лайфа рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Во-первых, что бы вам ни подарили, вы должны быть благодарны за внимание, "даже если это 158-я бутылка коньяка, а вы не пьёте", отмечает собеседник Лайфа. Ведь коллеги выделили вас и хотели порадовать, поэтому важно проявить интерес к подарку. Кстати, открывать его сразу стоит, только если это предполагается ситуацией.

"Не забудьте поблагодарить дарителя лично и, что ещё лучше, для установления доброжелательных отношений напишите ему письмо со словами благодарности через пару дней и ещё раз скажите, как признательны за внимание", — рекомендует Самбурский.

Во-вторых, если вы получили подарок от коллеги, а у вас нет ответного презента, не паникуйте и не извиняйтесь. Вместо этого психолог советует сказать дарителю, что вы очень цените его внимание и что вы обязательно подумаете о том, как его отблагодарить. Вы можете подарить коллеге что-то позже, когда найдёте подходящий подарок, но это необязательно. Часто достаточно уделить время и пригласить на кофе или обед.

Ну а в-третьих, собеседник Лайфа советует быть особенно осторожным с модой на "Тайного Санту" — это когда в коллективе по очереди вытягивают жребий и в итоге каждый человек получает по одному подарку, не зная, кто именно из коллег его анонимный благодетель. Бывает так, что один из игроков не получает подарка. Возможно, его "Тайный Санта" постеснялся, а чаще всего, попросту забыл о презенте. В обоих случаях обделённый игрок будет чувствовать себя униженным.

"Тайный Санта" имеет подводные камни. Например, подарок может показаться оскорбительным или неуместным, что может обидеть или разозлить коллегу. Мало кто из строгих бухгалтеров оценит съедобные стринги, а гигиеническая помада, подаренная сотруднику-охраннику, скорее всего, вызовет раздражение. А слишком дорогой, романтический или слишком личный подарок может стать толчком для сплетен на долгие месяцы Клинический психолог Станислав Самбурский.

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