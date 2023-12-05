Стало известно, в каких городах и странах россияне планируют встречать Новый год

Большинство населения России (77,2%), планирующего справлять Новый год в пути, путешествуют по нашей стране и останавливаются в отечественных отелях. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые публикует "Газета.Ru".

Так, аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, что самым популярным городом для новогодних поездок стала Москва (26,4%). Вторую строчку занял Санкт-Петербург (21,7%), а на третьем месте расположились Сочи (10,3%). Также в топ-5 вошли Казань (3,5%) и Нижний Новгород (2,5%).

А среди уезжающих за границу особой популярностью пользуются турецкий Стамбул (7,1%), Минск (6,2%) и Дубай (6,0%). Кроме того, россияне встречают Новый год на Пхукете (2,6%) и в Ереване (2,2%). При этом если в России стоимость гостиницы, апартаментов или гостевого домика за ночь составляет от в среднем от 4,2 до до 12 тысяч рублей, то за пределами нашей страны люди готовы останавливаться в номерах стоимостью 9,6–22 тысячи рублей.