Встретить Новый год в Подмосковье оказалось так же дорого, как на турецком курорте

Встретить Новый год в Подмосковье стоит столько же, сколько стоит отдых в Турции, пишет SHOT ПРОВЕРКА. По данным телеграм-канала, расценки на отдых в столичном регионе взлетели на 30–120%: всего за три-четыре дня придётся выложить сумму, почти равную пяти ночам в отеле системы "всё включено" на те же даты.

Несмотря на высокие цены, ажиотаж огромный. Например, в одном из отелей стандартные номера с новогодней программой, цены на которые начинались со 166 тысяч рублей, уже раскуплены. А в другом осталось всего несколько вариантов за сумму от 190 тысяч за студию и до 445 тысяч за бунгало. К слову, там в стоимость включено новогоднее выступление Дмитрия Маликова.

А если желающие отдохнуть хотят сэкономить на питании, то ценник упадёт несильно: в одном из отелей за домик-сферу просят 142 тысячи за двух взрослых на три дня. В другой популярной у любителей бань гостинице цены тоже выросли и достигли минимум 100 тысяч за три дня для двух человек и "всё включено".

Однако есть и "бюджетный вариант". Так, за "скворечник" с раздельными кроватями в одной из усадеб за две ночи просят 45 тысяч рублей. В стоимость, кстати, входит банкет.

Как рассказали телеграм-каналу эксперты туриндустрии, рост цен связан с ограниченным количеством прямых вылетов из России и ростом курса валют — спрос на внутренний туризм сильно вырос, да и новогодние праздники являются самым традиционным сезоном, чтобы "рубить бабло".