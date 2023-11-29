Встретить Новый год в Подмосковье оказалось так же дорого, как на турецком курорте
SHOT ПРОВЕРКА: Встретить Новый год в Подмосковье стоит, как отдохнуть в Турции
Встретить Новый год в Подмосковье стоит столько же, сколько стоит отдых в Турции, пишет SHOT ПРОВЕРКА. По данным телеграм-канала, расценки на отдых в столичном регионе взлетели на 30–120%: всего за три-четыре дня придётся выложить сумму, почти равную пяти ночам в отеле системы "всё включено" на те же даты.
Несмотря на высокие цены, ажиотаж огромный. Например, в одном из отелей стандартные номера с новогодней программой, цены на которые начинались со 166 тысяч рублей, уже раскуплены. А в другом осталось всего несколько вариантов за сумму от 190 тысяч за студию и до 445 тысяч за бунгало. К слову, там в стоимость включено новогоднее выступление Дмитрия Маликова.
А если желающие отдохнуть хотят сэкономить на питании, то ценник упадёт несильно: в одном из отелей за домик-сферу просят 142 тысячи за двух взрослых на три дня. В другой популярной у любителей бань гостинице цены тоже выросли и достигли минимум 100 тысяч за три дня для двух человек и "всё включено".
Однако есть и "бюджетный вариант". Так, за "скворечник" с раздельными кроватями в одной из усадеб за две ночи просят 45 тысяч рублей. В стоимость, кстати, входит банкет.
Как рассказали телеграм-каналу эксперты туриндустрии, рост цен связан с ограниченным количеством прямых вылетов из России и ростом курса валют — спрос на внутренний туризм сильно вырос, да и новогодние праздники являются самым традиционным сезоном, чтобы "рубить бабло".
Тем не менее россияне всё равно едут на новогодние праздники за границу. По словам эксперта Юрия Барзыкина, чаще всего наши соотечественники выбирают Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд и Египет.
Shutterstock