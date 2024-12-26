«Не мужик, а тряпка»: Милонов через Life.ru дал советы жертвам новогоднего «скруджинга»

Помните Скруджа — персонажа повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» и селезня из одного популярного мультсериала, которые были страшно жадны до денег и проявления чувств? В ходе сюжета оба героя менялись, впуская в свою жизнь любовь и заботу о ближних. Почему-то некоторые берут пример не с того, каким герои стали в итоге, а с того, какими они начинали свой путь. Даже слово для такого явления специальное изобрели — скруджинг. И относится оно к тем, кто расстаётся со второй половинкой, чтобы не дарить ему подарок на Новый год. В беседе с Life.ru депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, как действовать, если ваш партнёр вдруг начал превращаться в скрягу.

«Честно говоря, ни одной девушке не пожелал бы мужика, который с ней расстанется, чтобы не дарить подарок. Значит, это не мужик, а тряпка. Счастливую семью с таким уж точно не построишь. Наоборот, надо проверять, раз он так себя готов вести, бегите от такого кретина как можно дальше», — советует Милонов.

Человек показывает себя полным негодяем. Такое отношение демонстрирует потребительский формат. Дело не в том, что у него нет возможности подарить подарок, ведь не обязательно выбирать дорогой. Вопрос в том, что он готов расстаться с вами ради экономии.

«А для чего сэкономить? Одному нажраться и быть одиноким никому не нужно», — подметил парламентарий.

Если человек выбирает такой вариант, значит он заслуживает аналогичного отношения и к себе.

Если женщина расстанется с партнером, чтобы не дарить подарки, то это поведение ничем не отличается от мужского. Оно потребительское. В этих отношениях она ищет лишь финансовый бонус для себя. Она не готова дарить радость, преподнеся пускай даже не большой подарок для «любимого человека», которого она на самом деле не любит. Таким образом, она сама себе признаётся, что является некой содержанкой или эскортницей, которая просто ищет прибыль в отношениях, а всё остальное — имитация. Виталий Милонов Депутат

Поэтому любого мужчину можно лишь поздравить с тем, что от него такая ушла, заключил Милонов.