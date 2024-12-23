Ивлеева назвала нового мужа душным из-за необычных подарков
Новый муж подарил Насте Ивлеевой старинные книги
Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _agentgirl_, filipp_begak
Блогерша Настя Ивлеева получила от нового супруга Филиппа Бегака необычные подарки — старинные книги. Фото появились в телеграм-канале Настюшки.
Подарок Ивлеевой от мужа. Фото © Telegram / Настя Ивлеева
«Подарки от душного мужа», — шутливо отметила телеведущая.
Одна из книг — «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина.
Напомним, ранее стало известно, что Настя Ивлеева вышла замуж за Филиппа Бегака — внука советского писателя Юлиана Семёнова и дальнего родственника семьи Михалковых-Кончаловских. Молодожёны расписались в Мурманске и отправились в путешествие по Заполярью. Мать жениха даже не знала, что её чадо связывает себя с кем-то узами брака.