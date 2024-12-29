Что лежало под советской ёлкой: 10 самых популярных в СССР подарков на Новый год

Советский Новый год был особенным праздником, наполненным атмосферой волшебства, ароматами ели, мандаринов и свежего снега. Однако главное чудо ждало детей и взрослых под наряженной ёлкой — долгожданные подарки. Эти сюрпризы были не только воплощением праздника, но и отражением эпохи, её ценностей и традиций. Как же выглядели самые популярные новогодние подарки в СССР? Рассказывает Life.ru.

1. Книга

Что дарили на Новый год детям? Фото © ТАСС / Ефим Копыт

Лозунг «Книга — лучший подарок» особенно точно передавал отношение советских людей к литературе. Дарить книгу было не просто жестом, а проявлением уважения и желания обогатить внутренний мир человека. Это могли быть детские сказки с яркими иллюстрациями, классическая литература или научные труды. Книги покупались заранее и выбирались с особой тщательностью. Часто они становились источником вдохновения и занимали почётное место в домашней библиотеке.

2. Духи «Красная Москва»

Новый год в СССР: самые популярные подарки. Фото © Wikipedia / Vecherovskaya

Этот аромат был настоящей легендой. В советских семьях духи «Красная Москва» ассоциировались с праздниками, торжествами и счастливыми моментами. Дарить их было престижно: каждая женщина мечтала о таком презенте. Сама упаковка с красными и золотыми орнаментами выглядела роскошно. Эти духи могли быть как универсальным подарком для коллеги, так и личным знаком любви для жены или подруги.

3. Шахматы

Книги и шахматы, а что ещё в Советском Союзе клали под ёлку на Новый год? Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко, Владимир Матвиевский

Шахматы тоже занимали особое место среди советских подарков. Это была не просто игра, а способ показать интеллектуальную развитость и увлечённость. Наборы шахмат варьировались от простых деревянных до роскошных, с фигурками, вырезанными вручную из ценных пород дерева или камня. Часто такие подарки становились семейной гордостью и передавались по наследству. За шахматной доской взрослые и дети проводили семейные вечера.

4. Часы «Полёт» или «Чайка»

Как в СССР выбирали подарки на Новый год. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

В советское время часы были не просто средством измерения времени, но и символом статуса. Часы «Полёт», «Чайка» или «Ракета» с их элегантным дизайном были предметом гордости. Для школьников подаренные часы становились первым «взрослым» аксессуаром, который символизировал ответственность. Мужчины любили модели с большим циферблатом, а женщины предпочитали миниатюрные и изящные варианты. Дарить часы на Новый год было знаком особого уважения, ведь их выбирали с большим вниманием к деталям и качеству.

5. Французская пудра Lancome

Любимая косметика советских женщин: что дарили им на Новый год. Фото © Avito

Для женщин в Советском Союзе французская косметика была синонимом роскоши и утончённости. Пудра Lancome, известная своей золотой упаковкой, считалась настоящим сокровищем. Её аромат и текстура заставляли женщин чувствовать себя особенными. Дарить такую пудру было престижно: она символизировала уважение, любовь и заботу. Женщины берегли её и пользовались только по особым случаям. Пудра часто становилась предметом обсуждения среди подруг и гордостью обладательницы. Этот подарок подчёркивал индивидуальность и стиль женщины.

6. Куклы для девочек

Какие игрушки в СССР на Новый год дарили девочкам. Фото © Фотохроника ТАСС

Куклы всегда были мечтой девочек. В Советском Союзе производили как простые модели из целлулоида, так и более сложные куклы с тканевыми телами и пластмассовыми головками. Некоторые куклы могли закрывать глаза, когда их клали, и говорить простые фразы. Особенно популярными были модели с длинными волосами, которые можно было расчёсывать и заплетать в косички. Девочки играли с такими куклами, шили для них одежду из старых лоскутков и устраивали «домашние спектакли». Многие куклы имели праздничные наряды, что делало их ещё более особенными.

7. Практичный орехокол

Самые необычные подарки на Новый год в СССР. Фото © Avito

Орехокол — это не просто инструмент, а символ семейного уюта и праздничных застолий. Особенно популярны были модели, выполненные в форме забавных животных: медведей, белок или крокодилов. Дети находили в таких орехоколах игру, а взрослые радовались возможности лакомиться орехами. Эти предметы изготавливались из качественного металла, а их внешний вид нередко украшался резьбой или росписью. Семейные вечера за раскалыванием грецких орехов с помощью этого подарка превращались в настоящий ритуал, который дополнял атмосферу праздника.

8. Наборы солдатиков

Какие игрушки в СССР на Новый год дарили мальчикам. Фото © ТАСС / Борис Криштул

Мальчишки по всей стране с нетерпением ждали новогоднего утра, чтобы найти под ёлкой заветный набор солдатиков. Такие игрушки часто становились лучшими друзьями в играх на несколько лет. Советские наборы изображали не только современные армии, но и исторические эпохи: рыцарей, пиратов, индейцев и ковбоев. Некоторые фигурки, особенно из ГДР, отличались удивительной детализацией и яркой раскраской. Мальчишки устраивали целые сражения, строили из подручных материалов крепости и сочиняли захватывающие истории. Этот подарок развивал воображение и стратегическое мышление, а некоторые коллекции сохраняются в семьях до сих пор.

9. Уникальный термометр

Советские подарки на Новый год. Фото © ТАСС / Виталий Данильченко, Александр Яковлев

На первый взгляд, термометр может показаться странным подарком, но в советскую эпоху даже такие утилитарные вещи могли быть особенными. Настенные или настольные термометры нередко изготавливались в красивых резных деревянных рамках или украшались изображениями природы, животных или архитектурных памятников. Например, популярны были модели с видами Москвы, Петропавловской крепости или советскими символами. В некоторых семьях такой термометр становился украшением комнаты или кухни, напоминая о заботливом дарителе. Это был практичный и эстетичный подарок, который подчёркивал хозяйственность.

10. Дед Мороз из ваты или папье-маше

Фигурка Деда Мороза — это не просто украшение, а настоящий символ праздника. В первые годы такие фигурки мастерили вручную из папье-маше, а позже их начали делать из ваты и пластмассы. Каждый дедушка был уникальным, расписанным вручную, и хранил в себе тепло труда мастеров. Особенно ценились большие наборы, где рядом с Дедом Морозом стояла Снегурочка или санки с подарками. Эти игрушки часто передавались из поколения в поколение, становясь семейной реликвией. Для детей такой подарок был особенно важным: он ассоциировался с волшебством и ожиданием чуда.

О каких подарках ещё мечтали советские граждане

От Деда Мороза до духов и солдатиков: что ещё дарили на Новый год в СССР. Фото © ТАСС / Таркпеа Эндель

Советский Новый год не ограничивался только перечисленными подарками. Вот ещё несколько вещей, которые вызывали восторг: Игрушечная железная дорога из ГДР и СССР. Сложные конструкции с паровозами и вагонами превращали Новый год в день великих открытий.

Сложные конструкции с паровозами и вагонами превращали Новый год в день великих открытий. Сладости и мандарины . Праздничный мешочек с конфетами, шоколадом и сочными цитрусами был настоящей радостью.

. Праздничный мешочек с конфетами, шоколадом и сочными цитрусами был настоящей радостью. Новогодние открытки. Нарисованные профессиональными художниками, они передавали дух праздника и становились символом дружбы и теплоты.

Подарки в Советском Союзе имели особую магию. Это были не просто вещи, а символы заботы, любви и желания сделать праздник незабываемым. В эпоху дефицита подарки часто становились результатом настоящего подвига: они искались на барахолках, заказывались у знакомых или доставались с большим трудом. И именно поэтому их ценили особенно сильно.