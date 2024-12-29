Неуместно: Карен Шахназаров призвал к отмене новогодних праздников в период СВО

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров считает неправильным готовность россиян в течение десяти дней жить в режиме выходного дня, отмечать Новый год, есть оливье и слушать песни, пока солдаты на фронте выполняют боевые задачи в рамках СВО. Знаменитый кинорежиссёр призвал вовсе отменить праздники.

«Миллионы людей в это время без всяких выходных на фронте. Ещё десятки миллионов будут работать с утра до вечера. А часть страны будет отдыхать. Десять дней. А почему не отменить это на этот период? Ну это просто вообще-то не очень красиво даже выглядит», — заявил собеседник «Царьграда».