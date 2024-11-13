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13 ноября, 12:04

«Превосходит Universal»: Глава «Мосфильма» доложил Путину о модернизации российской киностудии

Шахназаров заявил, что «Мосфильм» — самая крупная и оснащённая студия Европы

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал президенту Владимиру Путину о модернизации российской киностудии. По его словам, теперь компания превосходит даже европейские.

Гендиректор «Мосфильма» на встрече с Путиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Хочу доложить Вам о проекте «Мосфильма» в столице. Так получилось, не то чтобы специально, но мы закончили к столетию, была открыта именно в столетие, в этом году последняя очередь. Это «Центр кино», самое современное здание, четыре зала, с выходом на Мосфильмовскую улицу — он уже работает, пользуется большим спросом, — а также 17-й павильон, самый большой павильон в стране, сделанный по-последнему, можно сказать, слову техники», — отметил Шахназаров.

Он также добавил, что павильон способен выпускать примерно 80 фильмов в год. По его словам, это крупнейшая и наиболее оснащённая студия в Европе. Директор подчеркнул, что она не уступает таким гигантам, как Warner и Universal. Однако стоит отметить, что в Голливуде таких студий пять, а в России только одна. Тем не менее по объёмам производства наша не уступает, а в некоторых аспектах даже превосходит Warner и Universal.

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Ранее Путин рассказывал, что обсуждал с министром культуры КНР производство российско-китайского кино. По его словам, у стран очень много совместной красивой и героической истории. Российский лидер также добавил, что у сторон есть идея создать совместный фестиваль, который сможет конкурировать с западными аналогами.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александра Мышляева
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