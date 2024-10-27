Путин рассказал, о чём говорил с министром культуры Китая

С министром культуры КНР обсуждалось производство российско-китайского кино, заявил президент России Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который поинтересовался деталями переговоров с китайской стороной на БРИКС.

Путин рассказал нам, о чём говорил с министром культуры КНР. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Председатель КНР в ходе вечерних мероприятий предложил, чтобы наши кинематографисты поплотнее работали друг с другом. Сейчас, как сообщила министр культуры, готовится один фильм российско-китайский. У нас очень много совместной, красивой, героической истории, много таких вещей, о которых бы широкая аудитория с удовольствием бы узнала», — отметил российский лидер.

Он также добавил, что у сторон есть идея создать совместный фестиваль, который сможет конкурировать с западными аналогами.