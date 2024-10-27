Путин рассказал, о чём говорил с министром культуры Китая
Путин: С министром культуры КНР обсуждались съёмки российско-китайского кино
С министром культуры КНР обсуждалось производство российско-китайского кино, заявил президент России Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который поинтересовался деталями переговоров с китайской стороной на БРИКС.
Путин рассказал нам, о чём говорил с министром культуры КНР. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Председатель КНР в ходе вечерних мероприятий предложил, чтобы наши кинематографисты поплотнее работали друг с другом. Сейчас, как сообщила министр культуры, готовится один фильм российско-китайский. У нас очень много совместной, красивой, героической истории, много таких вещей, о которых бы широкая аудитория с удовольствием бы узнала», — отметил российский лидер.
Он также добавил, что у сторон есть идея создать совместный фестиваль, который сможет конкурировать с западными аналогами.
Ранее Life.ru сообщал, что после официального ужина в ходе саммита БРИКС в Казани у глав государств было немного времени, чтобы поговорить тет-а-тет. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, больше прочих президент Владимир Путин общался с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что беседы продолжались «минуты». Однако там поднимались чувствительные вопросы.
Life.ru