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27 октября, 12:34

Путин рассказал, о чём говорил с министром культуры Китая

Путин: С министром культуры КНР обсуждались съёмки российско-китайского кино

С министром культуры КНР обсуждалось производство российско-китайского кино, заявил президент России Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который поинтересовался деталями переговоров с китайской стороной на БРИКС.

Путин рассказал нам, о чём говорил с министром культуры КНР. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Председатель КНР в ходе вечерних мероприятий предложил, чтобы наши кинематографисты поплотнее работали друг с другом. Сейчас, как сообщила министр культуры, готовится один фильм российско-китайский. У нас очень много совместной, красивой, героической истории, много таких вещей, о которых бы широкая аудитория с удовольствием бы узнала», — отметил российский лидер.

Он также добавил, что у сторон есть идея создать совместный фестиваль, который сможет конкурировать с западными аналогами.

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Ранее Life.ru сообщал, что после официального ужина в ходе саммита БРИКС в Казани у глав государств было немного времени, чтобы поговорить тет-а-тет. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, больше прочих президент Владимир Путин общался с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что беседы продолжались «минуты». Однако там поднимались чувствительные вопросы.

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Life.ru

Александра Мышляева
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