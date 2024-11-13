Шахназаров рассказал Путину о выделении «Мосфильмом» 6 млн рублей на нужды СВО

«Мосфильм» в 2024 году направил 8 миллионов рублей в целях благотворительности. При этом 6 из них были выделены на нужды спецоперации, рассказал генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Благотворительная помощь – 8 миллионов оказали в этом году, в том числе для нужд СВО – 6 миллионов», — сказал он.

Он напомнил, что в 2023 году «Мосфильм» передал российской армии 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей.

Шахназаров рассказал, что чистая прибыль «Мосфильма» за девять месяцев 2024 года составила 485 миллионов рублей. При этом налогов было выплачено на 558 миллионов рублей. Директор киностудии также рассказал Путину, что средняя заработная плата сотрудника «Мосфильма» сейчас составляет 149 646 рублей.