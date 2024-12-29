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29 декабря, 13:00

Организатор групповых гей*-туров покончил с собой в СИЗО

SHOT: Директор клуба «Мен тревел» покончил с собой в камере СИЗО «Водник»

Андрей Котов**. Фото © VK / Videooperator Andrey-Neva

Андрей Котов**. Фото © VK / Videooperator Andrey-Neva

Директор туристического клуба, который организовывал поездки ЛГБТ*-групп, Андрей Котов** покончил с собой в камере СИЗО «Водник». Об этом сообщает SHOT.

48-летнего руководителя туристического клуба «Мен тревел» Андрея Котова** ранее задержали в Москве. Он обвинялся в организации ЛГБТ*-путешествий как по России, так и за пределами страны. Согласно следственным материалам, первые поездки для мужчин он начал организовывать в марте. С ростом числа желающих владелец «Мен тревела» организовал дополнительные маршруты и внутри страны, и за границей. В планах у него гей*-путешествие на новогодние праздники, но оно не состоялось из-за его задержания. Суд отправил мужчину в СИЗО. Позже на него завели дело о съёмках детского порно.

В голубые дали. Что известно об арестованном Андрее Котове, продвигавшем гей-туры*
В голубые дали. Что известно об арестованном Андрее Котове, продвигавшем гей-туры*

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

** Внесён в реестр террористов и экстремистов.

Александра Мышляева
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