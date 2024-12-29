Организатор групповых гей*-туров покончил с собой в СИЗО

48-летнего руководителя туристического клуба «Мен тревел» Андрея Котова** ранее задержали в Москве. Он обвинялся в организации ЛГБТ*-путешествий как по России, так и за пределами страны. Согласно следственным материалам, первые поездки для мужчин он начал организовывать в марте. С ростом числа желающих владелец «Мен тревела» организовал дополнительные маршруты и внутри страны, и за границей. В планах у него гей*-путешествие на новогодние праздники, но оно не состоялось из-за его задержания. Суд отправил мужчину в СИЗО. Позже на него завели дело о съёмках детского порно.