В России предложили запретить продажу детской декоративной косметики

В России необходимо запретить продажу детской косметики, полагает муниципальный депутат Михаил Ветров, представляющий посёлок Шушары в Санкт-Петербурге. По его словам, мировые корпорации извлекают многомиллиардные прибыли из рынка детских товаров, в то время как малыши больше взрослых подвержены влиянию рекламы.

Более того, детская декоративная косметика негативно влияет на неокрепшую психику, приучая девочек и мальчиков к неким «стандартам красоты» и подталкивая их к преждевременному взрослению, уверен народный избранник. Свои доводы он направил детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой. Документ имеется в распоряжении RT.