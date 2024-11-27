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27 ноября, 13:42

В России предложили запретить продажу детской декоративной косметики

Депутат Ветров предложили запретить в России продажу детской косметики

В России необходимо запретить продажу детской косметики, полагает муниципальный депутат Михаил Ветров, представляющий посёлок Шушары в Санкт-Петербурге. По его словам, мировые корпорации извлекают многомиллиардные прибыли из рынка детских товаров, в то время как малыши больше взрослых подвержены влиянию рекламы.

Более того, детская декоративная косметика негативно влияет на неокрепшую психику, приучая девочек и мальчиков к неким «стандартам красоты» и подталкивая их к преждевременному взрослению, уверен народный избранник. Свои доводы он направил детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой. Документ имеется в распоряжении RT.

«Прошу Вас изучить данную проблему, дать своё заключение и в случае подтверждения моих доводов выступить с инициативой по изменению существующей нормативно-правовой базы с целью искоренения детской косметики с российского рынка», — пишет депутат.

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Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила полностью запретить пользование соцсетями детям до 14 лет, а до 18 лет — с согласия родителей. Частично эту идею поддержал депутат ГД Виталий Милонов, который назвал главных врагов детей в Сети.

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Борис Эльфанд
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